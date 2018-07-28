طباخ فرنسي شهير يخسر مطعمه في "برج إيفل"

هسبريس ـ مُتابعة

خسر آلان ديكاس، أحد أشهر الطهاة الفرنسيين، امتياز مطعم "جول فيرن" الواقع في برج إيفل، والذي انتقل إلى الطاهي ذي النجوم الثلاث ميشلين فريدريك أنطون.

وأعلنت الشركة المشغلة للبرج أن المسابقة العامة فازت بها شركة "سوديكسو" وشركاءها الثلاثة: أنطون وتييري ماركس، طاه ذو نجمتين سيتولى مطعما آخر في البرج هو "le58 Tour Eiffel"، وشركة "أوبودو".

وأوضح المصدر، بعد حصول الشركة المسيرة على الضوء الأخضر من المساهم الأكبر ممثلا في بلدية العاصمة الفرنسية ، أن العقد الجديد سيدخل النفاذ فاتح أكتوبر المقبل ولمدة 10 أعوام.

بالتالي يفقد ديكاس مطعم "جول فيرن"، الذي كان يديره منذ 2008، بعدما كان يتطلع للاستمرار في الإشراف عليه بملف ترشيح لم يبرز موفقا في النهاية.

جدير بالذكر أن "جول فيرن" هو مطعم مميز كائن بداخل البرج ،على ارتفاع 125 مترا من الأرض، ويمكن لرواده الحصول على مشهد بانورامي لـ"عاصمة الأنوار".