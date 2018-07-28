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كُتّاب وآراء
اتهام كويتيين بضرب موظفين في مطار سريلانكي
أودع خمسة من ضباط الجمارك بأحد مطارات سريلانكا المستشفى؛ بعد تعرضهم لاعتداء من جانب ثنائي كويتي على خلفية رفض دخول كلبهما البلاد، نتيجة عدم الالتزام باللوائح الصحية.
واعتدى الثنائي على الموظفين في مطار "باندارنيك الدولي"، وبينهم امرأة أصيبت بجرح في الوجه، خلال عمليات التفتيش بالمطار حيث حاول موظفو الجمارك شرح وضع الحيوان.
وأكد المتحدث باسم جهاز الجمارك، سانيل جايارتني، ضمن تصريح لوكالة "إفي" أن الكويتيين لم يتبعا الإجراءات المحددة من قبل هيئة الجمارك السريلانكية فيما يخص جلب حيوان إلى البلاد، وأن الكلب لم تكن له شهادة صحية من بلده الأصلي.
وتابع: "لم يستمع إلينا الثنائي حينما كنا نوضح لهم الوضع، وعندما ألقينا القبض علينا هاجمانا". وأضاف: "رغم اعتداءهما علينا، لكن ليس مسموحا لنا أن نبدي أي رد فعل".
وأوضح جايارتني أن الموظفين اضطروا لطلب الدعم من الشرطة السريلانكية نظرا لعجزهم عن الحصول على مساعدة من قوات أمن المطار. وقال إن كلا من الثنائي والكلب تقرر وضعهم تحت تصرف نقطة شرطة كاتوناياكي.