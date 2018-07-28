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الرئيسية | خارج الحدود | المستشارة الألمانية ميركل تنتظر "طائرة مستعملة"

المستشارة الألمانية ميركل تنتظر "طائرة مستعملة"

المستشارة الألمانية ميركل تنتظر "طائرة مستعملة"
هسبريس ـ د.ب.أ
السبت 28 يوليوز 2018 - 04:22

تم تهيئة طائرة إيرباص مستعملة، من طراز "A321"، والقيام بعملية تجديد لها لتكون إحدى الطائرات التى تستخدمها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ووزراء حكومتها.

وقال هارالد بريس، رئيس المشروع الذي يتم الانتهاء منه حاليا لدى شركة "لوفتهانزا تكنيك" في هامبورغ، إن الطائرة ستسلم إلى الجيش الألماني، في شتنبر المقبل، للحصول على ترخيص عسكري أيضا.

ومن المتوقع أن تدخل الطائرة الخدمة في نونبر المقبل لتكون متاحة الاستخدام للمستشارة ميركل وغيرها من أعضاء الحكومة الألمانية.

كانت الطائرة، التي بلغ عمرها 18 عاما، تعمل حتى الآن باسم "مدينة جديدة على طريق الكروم" لصالح خطوط "لوفتهانزا".

قام المختصون بتجاوز هذا الطراز كليا، وأتموا تحديثه بصورة كاملة، حيث رفعوا قدرة الطائرة على الاستهلال بوزن مبدئي يزيد على أربعة أطنان عن حالتها السابقة، وأعادوا تأثيث الطائرة من الداخل تماما.

ستنقل الطائرة الحكومية في المستقبل ما يصل إلى 84 راكبا، منهم 14 في قسم كبار الزوار و70 في الجزء الخاص بالوفود.

يبلغ عدد الطائرات الجاهزة للعمل لدى وزارة الدفاع الألمانية حاليا أكثر من 13 طائرة وثلاث مروحيات. وتستغل من بين هذه المركبات، عادة ،ثمانية فقط للمسافات البعيدة والمتوسطة لخدمة المستشارة ووزرائها ورئيس الدولة.

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