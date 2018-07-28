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كُتّاب وآراء
السلطات الكندية ترحّل مجموعة يهودية "مزعجة"
رحلت السلطات الكندية مجموعة من "يهود الحسيديم" مكونة من 60 شخصاً، من مكان إقامتهم في منطقة "سانت أغاث دس مونتس" التي تبعد عن مدينة مونتريال 100 كيلومتر، بناءً على قرار محكمة.
وفي تصريح للصحفيين، الجمعة، أوضح دانيش شاليفوكس رئيس بلدية المنطقة المذكورة، أنّ قرار الترحيل جاء بعد نظر المحكمة في الشكاوى المقدمة من سكان المنطقة بحق المجموعة، مضيفا أنّ السلطات المحلية أكملت عملية إجلاء يهود الحسيديم.
ونوّه أن المجموعة كانت تستخدم المنازل التي تقيم فيها كدور عبادة ومدارس صيفية، وأنها كانت تسبب إزعاجاً لجيرانها، نظراً لكثرة زوارها خاصة في موسم العطلات.
وتابع قائلاً: "كان أفراد المجموعة يرمون القمامة على أطراف المنازل التي يقيمون فيها، ويرفعون صوت الموسيقا والأغاني حتى ساعات متأخرة من الليل، لذا كثرت الشكاوى بحقهم".
وأشار شاليفوكس إلى أنّ المجموعة اليهودية انتهكت القوانين الكندية، بتحويلها الأماكن السكنية إلى دور عبادة ومدارس صيفية.
ولفت رئيس البلدية، إلى أن سكان المنطقة قدّموا شكاوى عديدة منها شفهية وكتابية، بحق المجموعة اليهودية منذ عام 2015.
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تعليقات الزوّار (2)
لو وقع هذا في احدى الدول العربية أو المغرب ( لأننا لم نعد نساوي فرنكا ) لتداعت أصوات الحقوقيين والمعاداة للسامية.وووو
وقع ليهود السيديم ما وقع للملكتين اليهوديتين في قديم الزمان ( الروماني اليانوس)
ازعجوا الناس وبرزطوهم فهدموا لهم المعبد
الذي لايزال حائط المبكى دليلا عليه !
الدين شيء والتدين شيء آخر