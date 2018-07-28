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الرئيسية | خارج الحدود | عمران خان يفوز رسميا بالانتخابات في باكستان

عمران خان يفوز رسميا بالانتخابات في باكستان

عمران خان يفوز رسميا بالانتخابات في باكستان
هسبريس - افي
السبت 28 يوليوز 2018 - 13:55

أعلنت اللجنة الانتخابية في باكستان اليوم السبت رسميا، فوز لاعب الكريكيت السابق عمران خان المرشح عن "حركة إنصاف الباكستانية"، بالانتخابات العامة التي أجريت في البلاد الأربعاء الماضي، عقب حصول حزبه على 116 مقعدا من إجمالي 272 بمجلس النواب.

ووفقا للبيانات الرسمية، جاءت في المركز الثاني "الرابطة الإسلامية الباكستانية" بحصولها على 64 مقعدا، يليها "الحزب الشعب الباكستاني" برئاسة بيلاوال بوتو الذي حصد 43 مقعدا.

من جانبها، حصلت حركة (متحدة قومي) المثيرة للجدل والتي شاركت في عدة حكومات ائتلافية بباكستان، على ستة مقاعد بينما يتردد اسمها كمرشح محتمل لتشكيل تحالف مع "حركة إنصاف الباكستانية" التي فازت بالانتخابات لكنها لم تحصد أغلبية مطلقة (137) تغنيها عن البحث عن شريك لتشكيل حكومة جديدة.

وغطت النتائج التي تم الإعلان عنها اليوم عقب تأخر دام ثلاثة أيام، 270 مقعدا بالمجلس، نظرا لأنه تم إرجاء الإعلان عن مقعدين.

ويبقى الآن توزيع 70 مقعدا، منها 60 مخصصة لنساء وعشرة لممثلي الأقليات، ومن المقرر أن يتم تحديدها وفقا لنتائج باقي المقاعد، من أجل تشكيل مجلس النواب الذي يبلغ عدد أعضائه 342.

ويأتي الإعلان عن النتائج الرسمية اليوم وسط اتهامات بالتزوير من جانب عدة أحزاب مثل "الرابطة الإسلامية الباكستانية" التي ينتمي إليها رئيس الوزراء السابق نواز شريف، الذي دخل السجن قبل أسبوع من الانتخابات.

وطالبت عدة أحزاب أمس بإعادة الانتخابات على الرغم من أن اللجنة الانتخابية نفت وجود اي تلاعب أثناء عملية فرز الأصوات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - abdou السبت 28 يوليوز 2018 - 14:40
باكستان دولة قوية بكثافة سكانها ,بانتاجها الصناعي و التجاري ،و براسمالها و بجيشها القوي و الذاتي التسلح.العديد من الدول الموثرة كامريكا و حليفها الصهيوني اسرايل يريدون اخضاع باكستان و التاتير فيها لتواكب مخططاتهم ،عدم قبولهم لرءيس عسكري مثل الرءيس السابق مشرف ،دعمهم لاصحاب مخططات الريع الاقتصادي و الفساد كنواس شريف و حاشيته ،و كذالك شراء ذمم زرداري ،،،،،،،،،عمران خان هو من من منطقة باكستانية مختلفة تماما عن مناطق التجادب الديني و العقاءدي.هو انسان شعبوي ذو عقلية نموذجية منفتحة و رياضية ،محب للعمل و الجد.يريد فعل العديد من الاشياء لخدمة بلده إجماعيا و تحسين معيشته،انسان شعبوي و بسيط ،،،،،.،.ينظر اليه الباكستانيون فرصة النجاة من التبعية للحلف الغربي و اسراءيل التي تريد العبث حسب مصالحها.الله الموفق.هنيءا للشعب الباكستاني.
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