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كُتّاب وآراء
الأكراد يتفقون مع نظام الأسد حول إنهاء الحرب
توصلت الحكومة السورية والقوات الكردية التي تسيطر على شمال شرقي البلاد لاتفاق حول التفاوض على إنهاء الحرب وإعداد "خارطة طريق" من أجل الوصول لـ"سوريا ديمقراطية لا مركزية"، وفقا لما أعلنه الأكراد.
وأعلن "مجلس سوريا الديمقراطي"، الذراع السياسية لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، في بيان أنه تم التوصل للاتفاق في اجتماع عُقد الخميس في دمشق بناء على دعوة من الحكومة السورية.
وأشار في بيانه إلى أن "هذا الاجتماع أسفر عن اتخاذ قرارات بتشكيل لجان على مختلف المستويات لتطوير الحوار والمفاوضات، وصولا إلى وضع نهاية للعنف والحرب التي انهكت الشعب والمجتمع السوري من جهة, ورسمِ خارطة طريق تقود إلى سوريا ديمقراطية لامركزية".
وقال المتحدث باسم مجلس سوريا الديمقراطي برهان عثمان لوكالة (إفي) في مكالمة هاتفية إن القوات الكردية "ليس لديها أي نية في تسليم" المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى حكومة دمشق، مشددا على أن سكان تلك المناطق "سيقرروا" مستقبلهم.
وحتى الآن لم يتم تحديد عدد اللجان ولا الموضوعات التي ستتناولها في المفاوضات المستقبلية.
وأشار المتحدث إلى أن المسألة التي تم التفاوض بشأنها، سواء في اتفاق دمشق أو الاجتماعات المسبقة في مدينة الطبقة (شمال شرق)، هي توفير الخدمات الأساسية في المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد.
وقوات سوريا الديمقراطية هي تحالف عسكري يقوده الأكراد ويحظى بدعم التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في حملتها على تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).