تقرير مسرّب: الأخبار الزائفة تقوض الديمقراطية

هسبريس - د.ب.أ

ذكر مشرعون في نسخة مسربة لتقرير، سيتم نشره اليوم الأحد، أن الحكومة البريطانية يجب أن تحمي الشعب ضد سوء استخدام بيانات شخصية، يتم الحصول عليها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وانتشار "الاخبار الوهمية"، مما يقوض الديمقراطية.

وقالت لجنة "الثقافة والاعلام والرياضة" الرقمية الحزبية، التابعة لمجلس العموم في البرلمان، إن "ديمقراطيتنا تواجه مخاطر، والأن حان وقت التحرك، لحماية قيمنا المشتركة ونزاهة مؤسساتنا الديمقراطية".

وذكر التقرير المؤقت للجنة "لقد سلطنا الضوء على المخاوف الواسعة، في أعقاب الكشف الاخير بالتلاعب السياسي بصفة خاصة ، وتحديد مجالات، يتعين فيها اتخاذ إجراءات عاجلة من جانب الحكومة وهيئات تنظيمية أخرى لتحقيق المرونة لمنع تسرب المعلومات الخاطئة والمضللة إلى داخل نظامنا الديمقراطي".

وتم تسريب التقرير المحظور، قبل نسخة نهائية من المقرر نشرها في شتنبر، على مدونة دومينيك كومينجز، الذي قاد الحملة الرسمية لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي في استفتاء بشأن الخروج في عام 2016 .