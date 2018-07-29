الجبل الأسود تروج للمواطنة من خلال الاستثمار

هسبريس من الرباط

قررت دولة الجبل الأسود الانضمام إلى قائمة الدول التي تسعى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة عن طريق برنامج المواطنة من خلال الاستثمار، اعتبارًا من أكتوبر القادم، لعدد محدود يبلغ 2000 من مقدمي الطلبات من دول خارج الاتحاد الأوروبي.

وجاء في بلاغ توصلت به هسبريس أنه "وفقًا للبنك الدولي، تعد الجبل الأسود واحدة من أسرع الاقتصاديات نموًا في منطقة البلقان، وأصبحت بسرعة وجهة رئيسية لبعض أهم الصناعات في جميع أنحاء العالم بسبب موقعها الاستراتيجي. وباعتبارها دولة شابة، فإنها بالفعل تقدم إمكانات فريدة للمستثمرين الذين يسعون إلى التنقل والسلامة والأمن والفرص ومستوى أفضل للمعيشة".

وحدّد البلاغ متطلبات الاستثمار في "100.000 يورو في صورة تبرع لصندوق الحكومة، واستثمار مبلغ 250.000 يورو في العقارات المعتمدة في منطقة غير مطورة (شمال البلاد)، واستثمار مبلغ 450.000 يورو في العقارات المعتمدة في منطقة متقدمة (جنوب البلاد)"، مشيرا إلى أنه "عند البدء في الاستثمار بمبلغ 350.000 يورو، سيثبت برنامج الجبل الأسود أنه أحد أكثر البرامج تنافسية في أوروبا".

وأشار المصدر ذاته إلى أن "ما يجعل البرنامج أكثر جاذبية هو سرعة تطبيقه، مما يسمح بالحصول على وضع الإقامة الدائمة في غضون 3 أسابيع دون تقويض العمليات الدؤوبة الدقيقة، ويتم منح المواطنة بعد ذلك في غضون 6 شهور كمقيمين دائمين"، مضيفا أن "جواز السفر الخاص بدولة الجبل الأسود يحتلّ حالياً المرتبة السابعة والثلاثين في العالم حسب مؤشر الجوازات "The Passport Index"، مما يسمح للمواطنين بالسفر بدون تأشيرة إلى 115 بلداً، ومن المتوقع أن يزيد هذا الرقم بشكل كبير بعد الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".

وبصفتها عضوًا في حلف الناتو، "فإن الجبل الأسود مدرجة على جدول الأعمال الخاص بتوسيع الاتحاد الأوروبي في المستقبل بحلول عام 2025. وتستخدم الجبل الأسود بالفعل اليورو كعملة لها وفي طريقها إلى دمج تشريعات الاتحاد الأوروبي في القانون الوطني الخاص بها"، يقول البلاغ.