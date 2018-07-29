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الرئيسية | خارج الحدود | أردوغان يريد مراسم كبيرة خلال زيارته لألمانيا

أردوغان يريد مراسم كبيرة خلال زيارته لألمانيا

أردوغان يريد مراسم كبيرة خلال زيارته لألمانيا
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 29 يوليوز 2018 - 00:25

ذكرت صحيفة ألمانية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يريد مراسم كبيرة خلال زيارته المزمعة للعاصمة الألمانية برلين في الخريف المقبل.

وكتبت صحيفة "بيلد" الألمانية استنادا إلى مصادر حكومية في أنقرة وبرلين أن أردوغان يريد أن تجرى له المراسم الخاصة بزيارة رسمية، والتي تتضمن استقبال الرئيس الألماني له بمراسم عسكرية وإقامة مأدبة عشاء رسمية.

وبحسب معلومات الصحيفة، يريد أردوغان أيضا خلال زيارته الأولى لألمانيا عقب اعادة انتخابه رئيسا للتركيا، التحدث خلال فعالية إلى الجالية التركية.

ومن المحتمل أن يقوم أردوغان بالزيارة نهاية شتنبر المقبل. وبحسب معلومات الصحيفة، لا تزال هناك مفاوضات حول تحديد موعد للزيارة.

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1 - moghrabi الأحد 29 يوليوز 2018 - 00:50
كنت أظن أنه إمبراطور تركيا الجديد فاءدا به فرعون تركيا القادم
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