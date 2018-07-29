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كُتّاب وآراء
سائقو طاكسيات برشلونة ومدريد يحتجون ضد "أوبر"
دخل سائقو سيارات الأجرة "التاكسي" في برشلونة ومدريد أمس في إضراب لأجل غير مسمى احتجاجا على المنافسة التي وصفوها بـ"غير المنصفة" من قبل شركات مثل "أوبر" و"كابيفاي"، وطالبوا الحكومة الإسبانية بإجراء "تغييرات معيارية عاجلة".
وبدأ الإضراب في برشلونة يوم الأربعاء الماضي وامتد أمس السبت إلى العاصمة مدريد بطريقة "تلقائية" تضامنا مع زملائهم، وذلك بعد تقنين مدينة برشلونة لقانون يسمح بمنح تراخيص السيارات مع سائق (VTC) بواقع ترخيص واحدا مقابل 30 ترخيصا لسيارات الأجرة.
وطالب سائقو سيارات الأجرة بأن تستمع الحكومة إلى مطالبهم وتوافق على تقييد هذه التراخيص لضمان صلاحية خدمة "التاكسي".
وفي أول يومين من الإضراب، الأربعاء والخميس الماضيين، خلت برشلونة ومطارها من سيارات الأجرة.