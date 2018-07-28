موجة حر تجتاح مناطق شاسعة من القارة الأوروبية

هسبريس - أ.ف.ب

اجتاحت موجة حر مناطق شاسعة من أوروبا حيث عملت فرق الإطفاء على مكافحة حرائق الغابات جراء ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، فيما حظرت بعض السلطات الشواء، علما أن تساقط الأمطار مساء أمس ساهم في تبريد الأجواء في بعض المناطق.

اليونان: تبادل الاتهامات

جرى تبادل للاتهامات بشأن المسؤولية عن الحرائق التي أدت إلى مقتل 88 شخصا في اليونان.

وتحدث نائب وزير حماية المواطنين، ميكوس توسكاس، عن مؤشرات "خطيرة" على عمل تخريبي متعمد، بينما وجه آخرون أصابع الاتهام إلى الحكومة بسبب ضعف إجراءات الوقاية من الحرائق.

والجمعة أعلن رئيس الوزراء اليوناني، الكسيس تسيبراس، أنه يتحمل "المسؤولية السياسية" عن هذه الكارثة.

ألمانيا: حرائق غابات

شهدت ألمانيا درجات حرارة قياسية يتوقع أن تصل إلى 39 درجة مئوية.

ويكافح رجال الإطفاء الحرائق بالقرب من فيتشنفالدي جنوب غرب برلين، ومقاطعة ساكسوني-انهالت الشمالية.

ونشرت هيئة "ايه اردي" للبث العام صورة لعربة إطفاء تقوم بتعبئة الماء من بركة سباحة.

في برلين استخدمت الشرطة خراطيم المياه لإطفاء حديقة في مبنى البرلمان الذي يعد معلما بارزا في ألمانيا.

وألغى مسؤولون في هامبورغ عرضا سنويا للألعاب النارية بسبب مخاوف من اندلاع الحرائق في الأراضي الجافة.

بريطانيا: "جمعة الفرن"

سُجل بعض الانفراج بعد يوم وصفته وسائل إعلام بريطانية بـ"جمعة الفرن" مع تساقط أمطار غزيرة مساء في لندن.

وكان علماء الأرصاد الجوية حذروا في وقت سابق من أن الحرارة قد تتجاوز، الجمعة، مستواها القياسي البالغ 38,5 درجة مئوية.

وألغت شركة "يوروتانل" آلاف التذاكر على رحلات عبر المانش بسبب "درجات الحرارة بالغة الارتفاع"، وأعطال مكيفات الهواء.

وطلب فريق الإطفاء في لندن من المجالس البلدية منع الشواء في الحدائق العامة بعد زيادة نداءات الاستغاثة لإطفاء حرائق.

وفي حدث نادر، أجبرت درجات الحرارة العالية نادي ماريلبون المحافظ على التخلي عن تقليد متبع؛ إذ سمح للأعضاء الذين يحضرون المباراة بعدم ارتداء سترة.

هولندا: حمى الليل

سجلت هولندا 1143 حريقا في الأيام الـ25 الأولى من شهر يوليو، مقارنة بـ187 حريقا في شهر يوليو بأكمله العام الماضي.

السويد: حظر الشواء

قالت السلطات السويدية إن 17 حريق غابات ما زال مشتعلا في البلاد، بعد إخماد حرائق أخرى هذا الأسبوع.

وشهدت البلاد أعلى درجات حرارة هذا العام؛ إذ وصلت في بعض المناطق الجنوبية إلى 34,6 درجة مئوية.

وقالت فنلندا المجاورة إنها سترسل 35 رجل إطفاء إلى السويد لينضموا إلى فرق من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي.

ويتوقع تساقط الأمطار خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلا أنه ما يزال يحظر على المواطنين الشواء أو اشعال النيران.

لاتفيا: إخماد حريق هائل

قال رجال الإطفاء في لاتفيا إنهم تمكنوا من احتواء حريق امتد على ألف هكتار غرب البلاد. وأعلنت لاتفيا عن كارثة قومية مع جفاف شديد، وارتفاع درجات الحرارة إلى 35 درجة مئوية.

وتساعد ليتوانيا وبيلاروسيا المجاورتين لاتفيا في إخماد الحرائق.

العواصف تبرّد أجواء فرنسا

تشهد مناطق واسعة من فرنسا كذلك موجة حر شديد؛ إذ وصلت درجة الحرارة في باريس، الخميس، إلى 37 درجة مئوية.

ومساء الجمعة شهدت العاصمة الفرنسية تساقط أمطار غزيرة وبرَد، ومن المتوقع أن تؤدي عواصف مرتقبة إلى انخفاض درجات الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع في شمال وغرب البلاد، بحسب مركز الأرصاد الجوية الفرنسي.

بلجيكا: أكثر حرارة من 2006

اعلنت السلطات في بلجيكا عن موجة حر. وسجل الخميس 26 يوليو أعلى درجة حرارة في التاريخ لذلك اليوم؛ إذ وصلت درجة الحرارة إلى 34 درجة مئوية، بحسب خبير الأرصاد الجوية ديفيد ديهيناو.

سويسرا: تحذير من الحرارة

أصدرت سلطات الأرصاد الجوية السويسرية تحذيرات من موجة حر في جنوب البلاد.