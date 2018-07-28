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الرئيسية | خارج الحدود | العالم في قلب المملكة.. شعار السعودية لموسم الحج

العالم في قلب المملكة.. شعار السعودية لموسم الحج

العالم في قلب المملكة.. شعار السعودية لموسم الحج
هسبريس - متابعة
السبت 28 يوليوز 2018 - 18:08

أطلقت وزارة الإعلام السعودية شعارًا جديدًا لحج هذا العام، بعنوان "العالم في قلب المملكة".

وبحسب الموقع الرسمي للوزارة، فإن الشعار يحمل في تصميمه 8 معانٍ، تعكس بعض ما تحمله مناسبة الحج من شعائر ومعالم وأهداف.

وينقل الموقع عن المتحدث باسم الوزارة، عبد الله بن أحمد المغلوث، أن الشعار يرمز إلى "الكعبة"، ويمثلها بشكل مربع في القلب، و"الطواف"، الذي تعكسه خطوط نصف دائرية حول المربع.

كما تظهر كلمة "حج" في تلك الخطوط المستديرة، التي تشكل حرفي "ح" و"ج"، بطريقة إبداعية، فيما يشكل مربع الحج الداخلي نقطة الحرف الأخير.

ويشير الشعار إلى "القبلة"، وتنعكس في استدارة الشعار الشبيه باستدارة البوصلة، بالإضافة إلى ساعة مكة، وتمثلها استدارة الشعار ومربع المنتصف، و"مركزية موقع مكة"، وتعكسها الصورة الشاملة للشعار التي تظهر مركزية المدينة المقدسة في قلب العالم.

وتبرز الخطوط المحيطة بالكعبة إشارة استقبال شبكات الاتصال، في تعبير عن معنى الاستقبال الدائم للمسلمين من أقطار العالم، فيما يرمز "سعف النخل" إلى طبيعة وثقافة المملكة.

وأوضح "المغلوث" أن الهوية الجديدة تعتبر إحدى المبادرات التي تقدمها وزارة الإعلام في إطار خطة الحج، و"تستمد روحها من عظمة الزمان وقدسية المكان".

ولفت أن التصميم نفذّته مجموعة من الشباب السعودي المبدع، ليعكس عدة معان ظاهرة وخفية، تبين ما في الحج من شعائر مقدسة ومعالم جليلة وغايات سامية.

وتولي السعودية اهتمامًا كبيرًا بموسم الحج لهذا العام، حيث أطلقت خلال الأسبوع الماضي مبادرتين؛ هما "طريق مكة"، التي تهدف إلى تسهيل إجراءات الحجاج الوافدين من خارج البلاد، و"حج زكي"، لتيسير أداء المناسك.

ومن المنتظر أن تستقبل البلاد 3.5 ملايين حاج هذا العام.

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