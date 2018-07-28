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كُتّاب وآراء
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إطلاق نار داخل مركز تجاري في ولاية تكساس
السبت 28 يوليوز 2018 - 19:53
وسائل إعلام أميركية: إطلاق نار داخل مركز تجاري في ولاية تكساس.
(التفاصيل بعد قليل)
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
1 - الشلح السبت 28 يوليوز 2018 - 19:59
كيف العادة: مسلم، ارهابي، امريكي، مختل عقليا
2 - علي امرابط السبت 28 يوليوز 2018 - 20:01
ان كان الجاني امريكي سيقولون عنه انه مختل عقلي
ان كان من اصول مسلمة سيقولون عنه ارهابي
ان كان من اصول مسلمة سيقولون عنه ارهابي
3 - 007 السبت 28 يوليوز 2018 - 20:02
ان كان امريكيا او اوروبيا فهو مختل عقليا ولو قتل 1000 شخص وان كان مسلما فهو ارهابي يجب محاربة دولته ومنع 20 دولة مسلمة اخرى من دخول امريكا.هذه هي امريكا.
4 - مواطن السبت 28 يوليوز 2018 - 20:15
ملك السلاح في أمريكا مشروع ومرخص له حتى يدافع الضحية عن نفسه من المجرمين والذين هم كذالك يملكون أسحلة متطورة جدا للنيل من الضحية فالمواطن الأمريكي يعيش في رعب نتيجة انتشار السلاح وكثرة المجرمين فاللهم أدم علينا نعمة الأمن والإيمان في وطننا الحبيب.
5 - عااااجل السبت 28 يوليوز 2018 - 20:15
الآلاف من العرب قتلوا ودبحوا ولا من تكلم أو حرك ساكن .الله خير المنتقمين
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