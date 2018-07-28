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الرئيسية | خارج الحدود | محاولة سرقة مجوهرات وراء إطلاق النار بتكساس

محاولة سرقة مجوهرات وراء إطلاق النار بتكساس

محاولة سرقة مجوهرات وراء إطلاق النار بتكساس
هسبريس - متابعة
السبت 28 يوليوز 2018 - 20:36

كشفت الشرطة الأمريكية عن حقيقة إطلاق النار داخل مول تجاري بولاية تكساس، موضحة أن السبب كان محاولة سرقة متجر لبيع المجوهرات، وفق ما نقلته شبكة "سي بي إس" الأمريكية.

وقال بيان صادر من الشرطة بولاية تكساس الأمريكية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "بعد التحقيق توصلنا إن ما حدث داخل المول التجاري كانت محاولة سرقة متجر مجوهرات بداخله، وتم إلقاء القبض على اللصوص ولم يصب أحد بأي مكروه".

وأظهرت مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل رواد مراكز التسوق عشرات الأشخاص الذين يتجولون خارج المركز التجاري بينما وصلت الشرطة إلى المكان.

وكانت شرطة ولاية تكساس طالبت من المواطنين الابتعاد عن موقع "لا بلازا مول" بالولاية، وذلك عقب إطلاق نار داخل المول التجاري.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Karim el mkartef السبت 28 يوليوز 2018 - 20:44
الله يستر تايمشيو فيها الابرياء الله يستر جميع الخلق ويبعد علينا شر خلقو يارب
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10
2 - سامس السبت 28 يوليوز 2018 - 20:46
رغم كل ما يقع في usa من جرائم سينيمائية .فانا اتمنى العيش فيها
بمجرد ان تقول انا اقف على ارض اقوى قوة حتما ستبتسم
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-16
3 - النفاق و السكيزوفرينيا السبت 28 يوليوز 2018 - 21:08
سبحان الله: كثير من المعلقين ينتظرون أي خبر للطعن في أمريكا، فهناك الكثير من المساكين من لا يفرق بين السياسة و الحياة العامة. و الغريب في الأمر أن الأغلبية من الناس لما يقع اعتداء على مواطنين بالمغرب يتمنون لو كان للشرطة كامل الصلاحية لاستعمال السلاح "كما هو الحال في أمريكا." وا دوختونا معاكم. ما بقا الواحد يفهم والو فالسكيزوفرينيا ديال العرب. و تيجي و يقولك اودّي الأمريكيون يعيشون في رعب. انا أعيش بأمريكا لمدة تقارب 13 سنة و لم أر رعبا كما أراه في عائلتي و أصدقائي و المغاربة بشكل عام لما أزور المغرب. الكل يشتكي من انعدام الأمن. فالمواطن الأمريكي يعيش طمأنينة غير مسبوقة لأنه يعرف ان الشرطة تحلّ بمكان الحادث في ظرف أقصاه خمس دقائق بالإضافة إلى امتلاكه السلاح داخل البيت، الامر الذي يجعل اللصوص يفكرون ألف مرة قبل التسلل إلى بيوت الناس. تبّتوا معانا رحمكم الله. لم لا يتم نشر أخبار كنموّ الاقتصاد الأمريكي بأكثر من 4% يوم البارحة؟ أوْلا ولّفنا هوليوود و الكاوبوي؟
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