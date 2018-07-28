محاولة سرقة مجوهرات وراء إطلاق النار بتكساس

هسبريس - متابعة

كشفت الشرطة الأمريكية عن حقيقة إطلاق النار داخل مول تجاري بولاية تكساس، موضحة أن السبب كان محاولة سرقة متجر لبيع المجوهرات، وفق ما نقلته شبكة "سي بي إس" الأمريكية.

وقال بيان صادر من الشرطة بولاية تكساس الأمريكية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "بعد التحقيق توصلنا إن ما حدث داخل المول التجاري كانت محاولة سرقة متجر مجوهرات بداخله، وتم إلقاء القبض على اللصوص ولم يصب أحد بأي مكروه".

وأظهرت مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل رواد مراكز التسوق عشرات الأشخاص الذين يتجولون خارج المركز التجاري بينما وصلت الشرطة إلى المكان.

وكانت شرطة ولاية تكساس طالبت من المواطنين الابتعاد عن موقع "لا بلازا مول" بالولاية، وذلك عقب إطلاق نار داخل المول التجاري.