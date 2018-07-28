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كُتّاب وآراء
السعودية تحذر المقيمين من الحج بدون تصريح
حذرت السلطات السعودية اليوم السبت المقيمين الأجانب في المملكة من الذهاب إلى الحج من دون تصريح رسمي مشيرة إلى أنه سيتم إبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها 10 سنوات.
وأوضح الأمن العام السعودي في بيان له اليوم السبت، أن تصريح الحج هو إذن الدخول إلى العاصمة المقدسة (مكة المكرمة)، للمواطنين والمقيمين، ومن لا يحمله فلن يسمح له بدخولها، محذرًا من عقوبات تنتظر المخالفين.
وأضاف الأمن العام أن التعليمات تقضي بحصول المواطنين والمقيمين بالمملكة، على تصريح للحج، وإبرازه لرجال الأمن بمداخل العاصمة المقدسة، الذين سينفذون التعليمات بإعادة من لا يتوفر لديه تصريح بالدخول.
وأشار إلى أنه يمكن الحصول على تصريح الحج من خلال التسجيل بإحدى الشركات المرخصة بخدمة حجاج الداخل.
وأضاف، أنه سيتم توثيق هوية المخالف من المقيمين بالمملكة عن طريق "البصمة"، وإبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها لمدة 10 سنوات، محذرًا من أنه سيتم ضبط المركبات الناقلة للحجاج دون تصاريح، وتطبيق العقوبة على قائدها، وكل من تثبت مشاركته بالمخالفة، والمطالبة بمصادرتها قضائيًّا.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
يتكلمون ويتحكمون ويندرون على اماكن فرضها الله على كل مسلم ان استطاع اليه سبيلا ادا اردت ان تقوم بفريضة فرضها الله عليك يجب عليك ان لا تكون من الاخوان المسلمين او معارض للنضام