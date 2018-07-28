24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5206:3313:3917:1820:3622:03
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. ارتفاع ضحايا حرائق مدمرة باليونان إلى 86 قتيلا (5.00)

  2. "شمس الحضارات" و"شمس الحكرة" (5.00)

  3. حاتم عمور وبوينو وإنريكي إغليسياس في أغنية ببصمات ريدوان (5.00)

  4. جهة الدار البيضاء سطات تطلق أربع جوائز أدبية (5.00)

  5. التاريخ السياسي لمنطقة الريف (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | السعودية تحذر المقيمين من الحج بدون تصريح

السعودية تحذر المقيمين من الحج بدون تصريح

السعودية تحذر المقيمين من الحج بدون تصريح
هسبريس - متابعة
السبت 28 يوليوز 2018 - 21:30

حذرت السلطات السعودية اليوم السبت المقيمين الأجانب في المملكة من الذهاب إلى الحج من دون تصريح رسمي مشيرة إلى أنه سيتم إبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها 10 سنوات.

وأوضح الأمن العام السعودي في بيان له اليوم السبت، أن تصريح الحج هو إذن الدخول إلى العاصمة المقدسة (مكة المكرمة)، للمواطنين والمقيمين، ومن لا يحمله فلن يسمح له بدخولها، محذرًا من عقوبات تنتظر المخالفين.

وأضاف الأمن العام أن التعليمات تقضي بحصول المواطنين والمقيمين بالمملكة، على تصريح للحج، وإبرازه لرجال الأمن بمداخل العاصمة المقدسة، الذين سينفذون التعليمات بإعادة من لا يتوفر لديه تصريح بالدخول.

وأشار إلى أنه يمكن الحصول على تصريح الحج من خلال التسجيل بإحدى الشركات المرخصة بخدمة حجاج الداخل.

وأضاف، أنه سيتم توثيق هوية المخالف من المقيمين بالمملكة عن طريق "البصمة"، وإبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها لمدة 10 سنوات، محذرًا من أنه سيتم ضبط المركبات الناقلة للحجاج دون تصاريح، وتطبيق العقوبة على قائدها، وكل من تثبت مشاركته بالمخالفة، والمطالبة بمصادرتها قضائيًّا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - mmm السبت 28 يوليوز 2018 - 21:43
على السعودية أن تعلم بأن الحج ليس متعلق بهم فإن الحج لله وحده
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
2 - بوجمة السبت 28 يوليوز 2018 - 21:46
لاحول ولاقوة الا بالله
يتكلمون ويتحكمون ويندرون على اماكن فرضها الله على كل مسلم ان استطاع اليه سبيلا ادا اردت ان تقوم بفريضة فرضها الله عليك يجب عليك ان لا تكون من الاخوان المسلمين او معارض للنضام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.