قتلى وجرحى في زلزل مدمّر شرق إندونيسيا

هسبريس - متابعة

لقي 14 شخصا على الأقل مصرعهم وأُصيب 162 آخرون بجروح جراء زلزال بقوة 6.4 درجات على مقياس ريختر وتوابعه التي ضربت اليوم جزيرة لومبوك السياحية شرقي إندونيسيا.

وشعر بالزلزال لمدة 10 ثوان في لومبوك حيث غادر عشرات المقيمين منازلهم في الساعات الأولى من الصباح، ولاحقا وقع 124 تابعا طالت أيضًا جزيرتي بالي المجاورة، المقصد السياحي الرئيسي في البلاد، وسومباوا.

وتضررت آلاف المباني وأكثر من 6200 عائلة، وفقا لأحدث بيانات الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث.

ومن بين الضحايا القتلى شخص ماليزي في حين أن البقية يحملون الجنسية الإندونيسية.

ومن بين المصابين هناك 105 مصابين في حالات خطرة، فيما تواصل السلطات حصر الضحايا والأضرار.

وتقع إندونيسيا في نطاق ما يسمى بـ(حزام النار)، وهي منطقة تتسم بنشاط زلزالي وبركاني كبير وتتعرض لنحو سبعة آلاف هزة أرضية سنويا.