أردوغان يطلب ضم تركيا إلى مجموعة "بريكس"

هسبريس - متابعة

طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من مجموعة (بريكس) للدول الصاعدة، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب افريقيا، ضم تركيا إلى المجموعة وذلك خلال الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي في جوهانسبرج، وفقا لما نشرته صحيفة "حرييت" التركية اليوم الأحد.

ودُعيت تركيا لحضور قمة المجموعة الذي عقدت بين الأربعاء والجمعة، بصفتها رئيسة الدورة الحالية لمنظمة التعاون الإسلامي.

وفي تصريحات للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية التي عادت الليلة الماضية إلى تركيا، قال أردوغان إنه طلب من (بريكس) توسيع المجموعة وضم تركيا، وفقا للصحيفة.

واستغل أردوغان إقامته في جنوب افريقيا لعقد عدد من الاجتماعات الثنائية وتناول مسائل خاصة بالاقتصاد والطاقة.

وفي اجتماعه مع الرئيس الصيني، جي جينبينج، تناول أردوغان امكانية بناء محطة طاقة نووية في البلاد، بقيمة استثمار قد تصل لنحو 20 مليار دولار.

كما شدد أردوغان على تعزيز التعاون الاقتصادي بين تركيا والصين بعدد من مشروعات البنية التحتية لشركات صينية في تركيا.

ووقعت تركيا في عام 2010 مع روسيا اتفاق لبناء أول محطة نووية في أكويو على ساحل البحر المتوسط ويتوقع بدء تشغليها في عام 2023.