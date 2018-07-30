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الرئيسية | خارج الحدود | زواج الأطفال يسجل تراجعا بـ10% في أفغانستان

زواج الأطفال يسجل تراجعا بـ10% في أفغانستان

زواج الأطفال يسجل تراجعا بـ10% في أفغانستان
هسبريس - متابعة
الاثنين 30 يوليوز 2018 - 00:22

انخفض معدل زواج الأطفال في أفغانستان بواقع 10% خلال السنوات الخمس الأخيرة، لكنه ما زال يمثل مشكلة بارزة يتطلب حلها سياسات متعددة الأطراف، وفقا للتقرير الذي نشرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

وقالت ممثلة المنظمة الأممية في البلد الآسيوي، أديل خضر في بيان إن "نسبة زواج الأطفال تتراجع بشكل طفيف في أفغانستان ونشيد بالجهود الدؤوبة التي تبذلها الحكومة للحد من هذه الظاهرة، والتزامها تجاه حقوق الأطفال".

واستطردت "على الرغم من ذلك، هناك حاجة للقيام بمزيد من الإجراءات من جانب ممثلين مختلفين عن المجتمع من أجل القضاء على هذه الممارسة وتحقيق الهدف المتمثل في إنهاء زواج الأطفال بحلول عام 2030".

ووفقا للتقرير الذي أعدته المنظمة بالتعاون مع وزارة العمل الأفغانية في مناطق حضرية وريفية بخمس من الولايات الـ34 التي تشكل البلاد، فإن 42% من الأسر لديها على الأقل عضو واحد بالأسرة تزوج في عمر يقل عن الـ18 عاما.

لذلك، عولت الممثلة عن اليونيسيف في أفغانستان على ارتياد الفتيات للمدرسة وإقناع الأباء بأن يرسلهن للمراكز التعليمية، مبرزة أن "القضاء على زواج الأطفال سيمنح الفتيات والنساء فرصا للمشاركة في المجتمع".

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