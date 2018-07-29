24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5306:3313:3917:1820:3522:01
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. جهة الدار البيضاء سطات تطلق أربع جوائز أدبية (5.00)

  2. العماري يحضر لقاء فريق "العدالة والتنمية" بطنجة (5.00)

  3. محامون يحذرون من تأثير "أحكام الريف" على المكتسبات الحقوقية (5.00)

  4. محاولة سرقة مجوهرات وراء إطلاق النار بتكساس (5.00)

  5. مهرجان شفشاون للشطرنج يستقطب 15 دولة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | مقتل شابين فلسطينيين في قصف إسرائيلي بغزة

مقتل شابين فلسطينيين في قصف إسرائيلي بغزة

مقتل شابين فلسطينيين في قصف إسرائيلي بغزة
هسبريس - متابعة
الأحد 29 يوليوز 2018 - 13:26

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد عن مقتل شابين في قصف إسرائيلي استهدف في شمال قطاع غزة مجموعة كانت تستعد لإطلاق بالونات حارقة باتجاه الكيان الصهيوني.

وأكد المتحدث باسم الوزارة، أشرف القدرة أن هذه هي أول وفيات تحدث بين الأشخاص الذين يطلقون بالونات وطائرات ورقية حارقة منذ بداية المظاهرات المعروفة باسم "مسيرة العودة" في 30 مارس الماضي.

وأوضح المصدر أن القتيلين هما أيمن النجار (24 عاما) ومهند حمودة (25 عاما) من منطقة جباليا بشمال قطاع غزة، ولقيا مصرعهما في قصف جوي شنته طائرة إسرائيلية بدون طيار.

ووفقا لحركة حماس الإسلامية التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007 ، وقع القصف حوالي الساعة 11:30 ت م (08:30 ت ج) في جباليا، دون سقوط إصابات، في حين وقع قصف آخر بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، في بيت حنون.

ومنذ بدء الاحتجاجات في 30 مارس الماضي في غزة، تسببت البالونات والطائرات الورقية الحارقة في اندلاع أكثر من 700 حريق وأضرار مادية في الأراضي الزراعية الإسرائيلية.

كما شهدت هذه الفترة، مقتل 146 فلسطينيا حتى الآن، معظمهم في مظاهرات، بالإضافة إلى حوادث عنف قرب السياج الحدودي بين غزة وإسرائيل، بالإضافة إلى جندي إسرائيلي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - Hassan Sima الأحد 29 يوليوز 2018 - 13:47
الله إرحمهـم وجعل متواهـم الجنة هـم شهـذاء وأگيد أنهـم لم يجرؤو على ذلك الفعل دون إقتناعهـم وعلمهـم باحتمال إستشهـاذهـم هـذا هـو الجهـاد أن تحارب من أجل بلدگ في فترة الحرب لا أن تذهـب لأذية الآخرين الأبرياء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
2 - غيواني الأحد 29 يوليوز 2018 - 13:50
ويستمر العدوان الصهيوني الهمجي على الشعب الفلسطيني الأعزل أمام مرآى ومسمع العالم. لكم الله ومزيدا من الصمود
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.