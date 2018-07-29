مقتل شابين فلسطينيين في قصف إسرائيلي بغزة

هسبريس - متابعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأحد عن مقتل شابين في قصف إسرائيلي استهدف في شمال قطاع غزة مجموعة كانت تستعد لإطلاق بالونات حارقة باتجاه الكيان الصهيوني.

وأكد المتحدث باسم الوزارة، أشرف القدرة أن هذه هي أول وفيات تحدث بين الأشخاص الذين يطلقون بالونات وطائرات ورقية حارقة منذ بداية المظاهرات المعروفة باسم "مسيرة العودة" في 30 مارس الماضي.

وأوضح المصدر أن القتيلين هما أيمن النجار (24 عاما) ومهند حمودة (25 عاما) من منطقة جباليا بشمال قطاع غزة، ولقيا مصرعهما في قصف جوي شنته طائرة إسرائيلية بدون طيار.

ووفقا لحركة حماس الإسلامية التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007 ، وقع القصف حوالي الساعة 11:30 ت م (08:30 ت ج) في جباليا، دون سقوط إصابات، في حين وقع قصف آخر بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، في بيت حنون.

ومنذ بدء الاحتجاجات في 30 مارس الماضي في غزة، تسببت البالونات والطائرات الورقية الحارقة في اندلاع أكثر من 700 حريق وأضرار مادية في الأراضي الزراعية الإسرائيلية.

كما شهدت هذه الفترة، مقتل 146 فلسطينيا حتى الآن، معظمهم في مظاهرات، بالإضافة إلى حوادث عنف قرب السياج الحدودي بين غزة وإسرائيل، بالإضافة إلى جندي إسرائيلي.