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الرئيسية | خارج الحدود | عهد التميمي بعد معانقة الحرية: المقاومة مستمرة والاحتلال إلى زوال

عهد التميمي بعد معانقة الحرية: المقاومة مستمرة والاحتلال إلى زوال

عهد التميمي بعد معانقة الحرية: المقاومة مستمرة والاحتلال إلى زوال
هسبريس - متابعة
الأحد 29 يوليوز 2018 - 12:30

دعت أيقونة المقاومة الفلسطينية، عهد التميمي، التي أفرجت عنها إسرائيل اليوم الأحد، بعدما استكملت فترة عقوبتها في السجن، الفلسطينيين إلى مواصلة نضالهم ضد الاحتلال في الضفة الغربية.

وباتت عهد (17 عاما) بطلة في أعين الفلسطينيين بعد أن ركلت جنديا إسرائيليا وصفعته في 15 دجنبر الماضي خارج منزلها في قرية النبي صالح التي تشهد حملة منذ سنوات ضد استيلاء إسرائيل على الأراضي مما يؤدي إلى مواجهات مع الجيش الإسرائيلي ومستوطنين يهود.

وظهرت عهد مرتدية الكوفية الفلسطينية باللونين الأبيض والأسود ووجهت التحية للعشرات في تصريحات مقتضبة خارج منزل فلسطيني من سكان قرية النبي صالح قتلته القوات الإسرائيلية.

وقالت أيقونة المقاومة الفلسطينية للصحفيين "من بيت الشهيد... المقاومة مستمرة حتى زوال الاحتلال. أكيد الأسيرات في السجن كلهم قويات. أحيي كل شخص وقف معي في سجنتي ووقف مع كل الأسيرات".

وتنتمي عهد إلى عائلة تُعرف بنشاطها في مقاومة الاحتلال تقود المتظاهرين في قرية النبي صالح المحيطة بنقاط عسكرية إسرائيلية وتحولت إلى رمز للمقاومة الفلسطينية وللمراهقين الفلسطينيين المحتجزين داخل السجون الإسرائيلية.

من جهته قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، إن عهد التميمي "تشكل نموذجا للنضال الفلسطيني لنيل الحرية والاستقلال، وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة".

وأضاف عباس بحسب وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، خلال استقباله، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، المحررة عهد، ووالدتها ناريمان، عقب الإفراج عنهما من سجون الاحتلال الإسرائيلي إن "المقاومة الشعبية السلمية هي السلاح الامثل لمواجهة غطرسة الاحتلال، وإظهار همجيته أمام العالم أجمع".

وتابع "نموذج المقاومة الشعبية السلمية الذي سطرته عهد واهالي قرية النبي صالح وجميع القرى والمدن الفلسطينية، يثبت للعالم بأن شعبنا الفلسطيني سيبقى صامدا على أرضه ومتمسكا بثوابته، ومدافعا عنها مهما بلغ حجم التضحيات".

وزارت عهد ووالدتها، قبيل لقاء عباس، ضريح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ووضعت إكليلا من الزهور على ضريحه.

وقالت في كلمة مقتضبه أمام وسائل الاعلام "فرحتي لم تكتمل بوجود معتقلات في السجون الإسرائيلية".

وأفرجت السلطات الإسرائيلية صباح اليوم الأحد، عن "عهد" ووالدتها "ناريمان" على مدخل بلدتهما النبي صالح غربي رام الله وسط الضفة الغربية.

وكانت محكمة عسكرية إسرائيلية قد قضت في مارس الماضي بسجن "التميمي"، 8 شهور، بتهمة "إعاقة عمل جندي إسرائيلي ومهاجمته"، بموجب تفاهم توصلت إليه النيابة العسكرية في إسرائيل مع فريق الدفاع عنها.

ويبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 6500 معتقل، بينهم حوالي 350 طفلا، وفق إحصائيات فلسطينية رسمية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - صاغرو الأحد 29 يوليوز 2018 - 12:41
اخطر شيء على الشعوب الاساطير والخرافات
هنيئا لك يا عهد ليس لاطلاق سراحك وانما لتسليط الضوء على الاحتلال فالاعتقال ضريبة على كل حال.
لكن منى سيزول الاحتلال وباية طريقة وهل ركل ااجنود هو الحل
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-11
2 - rachida الأحد 29 يوليوز 2018 - 12:43
الحمد لله على تمتيعك بحريتك المناضلة الصغيرة فيي السن والكبيرة جدا في النضال والمواجهة . ستكونين باذن الله من القياديات الكبيرات في الساحة الفلسطينية يا عهد يا اخت الرجال وتحية لوالدتك ووالدك وكل عاءلة التميمي المقاومة للغطرسة الصهيونية .
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9
3 - Kamal boujlil الأحد 29 يوليوز 2018 - 12:45
فرحنا فرحا شديدا للإفراج عن عهد المناضلة اللهم فرج عن إخواننا الفلسطنيين همهم وقيهم شر الأعداء
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10
4 - الزبداني الأحد 29 يوليوز 2018 - 12:47
اشم راءحه العزه و الكرامه في محيا هذه الطفله ايقونه الحركه المناهظه للاحتلال الصهيونني الغاصب ..اه لو كان العرب كلهم يملكون ذره من شهامه عهد التميمي.
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3
5 - بشير الأحد 29 يوليوز 2018 - 12:49
هنيئا للبطلة الكبيرة التي لقنت الخائفين من العرب من إسرائيل الضالمة درسا في الشجاغة الناذرة. هنيئا لها بالحرية. ومزيدا من النضال حتى لا يحس الإسرائيلون ابدا بالهناء والاطمئنان
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3
6 - Nour الأحد 29 يوليوز 2018 - 12:54
لماذا يصفونها بعض المواقع بالطفلة وهي في طريقها للسن 18..امي رحمها الله ولدتنا وهي في سن 14..ومع ذلك لم تنضج بعد هذه الشابة ويغلب عليها طابع البوز..لا اظن ان عهد هي من سيحل مشكل الاحتلال...!!!
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-2
7 - kifah الأحد 29 يوليوز 2018 - 13:06
يطلب من البطلة عهد وأمها مواصلة الكفاح ضد الكيان اللقيط.أما أولاد عباس فيطلب منهم زيادة البزنس في الاسمنت والعقار والتبادل التجاري مع إسرائيل.هل سمعتم منذ ١٩٤٨ بطفل أوشاب اعتقل أو أستشهد إسمه عباس أو دحلان أو عريقات أو أو....باستثناء أطفال قيادات غزة الذين يستشهدون كآبائهم الوزراء الغزاويين.
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