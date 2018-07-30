24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|30
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:54
|06:34
|13:39
|17:18
|20:34
|22:00
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- والي بنك المغرب أمام الملك بالحسيمة: البلاد بحاجة إلى إقلاع حقيقي
- الوزير ساجد يقود أعضاء الوفد الرسمي إلى الحج
- بنعتيق يدعو مغاربة العالم إلى مواجهة التطرف والاعتزاز بالهوية
- تقرير مجلس الحسابات يقرّ بمحدودية أثر تمويلات الدولة على التنمية
- عصام كمال: المشاهدات حلال
تقرير مجلس الحسابات يقرّ بمحدودية أثر تمويلات الدولة على التنمية (5.00)
حقوق الإنسان في عهد الملك محمد السادس.. مكاسبُ أم تراجعات؟ (5.00)
محامون يحذرون من تأثير "أحكام الريف" على المكتسبات الحقوقية (5.00)
صندوق أمريكي يعتزم استثمار ثلاثة مليارات دولار في رياح الداخلة (5.00)
- عريضة مغربية تنتقد التحريض على النساء عبر حملة "كن رجلا" - (169)
- الملك: الخاسر الأكبر من إشاعة الفوضى والفتنة هو الوطن والمواطن - (98)
- جماعة الكارة في قلب الشاوية .. من قلعة للمقاومة إلى وجهة للدعارة - (74)
- والي بنك المغرب أمام الملك بالحسيمة: البلاد بحاجة إلى إقلاع حقيقي - (55)
- ملف "أستاذ خريبكة" يتسبّب في إعفاء مدير إعدادية - (45)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
صيد الأسماك .. هواية تزدهر في شوارع باريس
يقف فريد ميسنيه بالقرب من شارع مزدحم في العاصمة الفرنسية باريس بينما يجول بخاطره بعيدا عن الزحف العمراني للمدينة وهو يلقي بصنارة صيد في مياه قناة سان مارتن.
وعلى الرغم من توجه معظم هواة الصيد إلى الأنهار والبحيرات في الريف الفرنسي فإن جيلا جديدا من محبي الصيد صار يجد ضالته في القنوات المائية بالمدينة.
ويحمل محبو "الصيد في الشوارع" أدوات بسيطة عبارة عن صنارة وصندوق للطعم ويتخذون مواقع لهم على الجسور والأرصفة.
وبعد ساعات من الوقوف للصيد في مياه القناة، لا يصطاد ميسنيه، الذي أسس جمعية لمحبي الصيد في الشوارع، الكثير من الأسماك لكنه يقول "الصيد في الشوارع يعني الصيد أمام منزلك. لست مضطرا للصيد في الريف فحسب. تُعنى الحركة باستعادة المدينة ونهر السين والقنوات المائية".
ويعيد الصيادون الأسماك إلى المياه ويحتفظون فحسب بصورة لما اصطادوه.
وقال ميسنيه لرويترز "نحن الآن في قلب المدينة لكنني عندما اصطاد في الشارع أصبح في عالم آخر".