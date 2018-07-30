24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5406:3413:3917:1820:3422:00
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. تقرير مجلس الحسابات يقرّ بمحدودية أثر تمويلات الدولة على التنمية (5.00)

  2. وكالة "ناسا" الأمريكية تحتفل بعيد ميلادها الستين (5.00)

  3. حقوق الإنسان في عهد الملك محمد السادس.. مكاسبُ أم تراجعات؟ (5.00)

  4. محامون يحذرون من تأثير "أحكام الريف" على المكتسبات الحقوقية (5.00)

  5. صندوق أمريكي يعتزم استثمار ثلاثة مليارات دولار في رياح الداخلة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | صيد الأسماك .. هواية تزدهر في شوارع باريس

صيد الأسماك .. هواية تزدهر في شوارع باريس

صيد الأسماك .. هواية تزدهر في شوارع باريس
هسبريس - رويترز
الاثنين 30 يوليوز 2018 - 01:32

يقف فريد ميسنيه بالقرب من شارع مزدحم في العاصمة الفرنسية باريس بينما يجول بخاطره بعيدا عن الزحف العمراني للمدينة وهو يلقي بصنارة صيد في مياه قناة سان مارتن.

وعلى الرغم من توجه معظم هواة الصيد إلى الأنهار والبحيرات في الريف الفرنسي فإن جيلا جديدا من محبي الصيد صار يجد ضالته في القنوات المائية بالمدينة.

ويحمل محبو "الصيد في الشوارع" أدوات بسيطة عبارة عن صنارة وصندوق للطعم ويتخذون مواقع لهم على الجسور والأرصفة.

وبعد ساعات من الوقوف للصيد في مياه القناة، لا يصطاد ميسنيه، الذي أسس جمعية لمحبي الصيد في الشوارع، الكثير من الأسماك لكنه يقول "الصيد في الشوارع يعني الصيد أمام منزلك. لست مضطرا للصيد في الريف فحسب. تُعنى الحركة باستعادة المدينة ونهر السين والقنوات المائية".

ويعيد الصيادون الأسماك إلى المياه ويحتفظون فحسب بصورة لما اصطادوه.

وقال ميسنيه لرويترز "نحن الآن في قلب المدينة لكنني عندما اصطاد في الشارع أصبح في عالم آخر".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.