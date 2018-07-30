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كُتّاب وآراء
إلزام الطالبات بالحجاب يثير جدلا في إندونيسيا
انقسم مستخدمو موقع تويتر الإندونيسيون في ردود فعلهم على منشور لناشطة حقوق المرأة تونجال براويستي مؤخرا حول جعل الحجاب إلزاميا للطالبات المسلمات في مدرسة للتعليم الثانوي بمدينة تانجيرانج في إقليم بانتن .
وذكرت صحيفة "جاكرتا بوست"، الأحد، أن الناشطة شاركت عبر تويتر صورا للقرار الذي أصدرته المدرسة والذي يلزم الطالبات المسلمات بارتداء زي مدرسي طويل وأغطية رأس مطبوع عليها شعار المدرسة في أيام الخميس والجمعة من كل أسبوع . على أن تعاقب الطالبات الرافضات للقرار بالفصل من المدرسة.
ونشرت تونجال التغريدة يوم الجمعة ، وقام مستخدمو تويتر بإعادة نشرها أكثر من 800 مرة حتى بعد ظهر أول أمس السبت.
ومن بين الردود على تويتر نشر أحد المستخدمين صورة لقرار مماثل في مدرسة حكومية أخرى في جاكرتا ، وقامت الناشطة بإعادة نشر هذا الرد.
وقالت تونجال لصحيفة "جاكرتا بوست" إنها تلقت الكثير من الردود والرسائل المباشرة التي تبلغ عن قواعد مماثلة في مدارس حكومية بأنحاء الدولة . ويتم الإعلان عن القواعد في منشورات رسمية أو في حجرات الدراسة من جانب المعلمين كإرشادات أخلاقية.
وقالت الناشطة عبر الهاتف للصحيفة :"هذا النوع من الأوامر ينبغي عدم التسامح معه ، ولا سيما عندما تكون /الطالبات/ مهددات بالفصل".
وأوضحت أن :"هناك عدة مبادئ يتم انتهاكها في هذه الحالة . هذه هي مدارس حكومية مدعومة من الدولة . المدارس لابد ألا تفرض أبدا عقوبات بشأن أمور خارجة عن نطاق سلطتها ... الحجاب يعود بالكامل إلى إيمان الشخص".
وكان هناك الكثيرون أيضا من المعارضين لتونجال ، حيث قالوا في ردودهم إن المدرسة لم ترتكب تمييزا نظرا لأن القرار يطبق فقط على الطالبات المسلمات.