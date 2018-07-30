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كُتّاب وآراء
خبير ألماني يدعو بلاده إلى التحول إلى قوة نووية
دعا عالم سياسي ألماني إلى تسليح بلاده نوويا في مقال كتبه لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية الأسبوعية.
وذكر العالم السياسي كريستيان هاكه أنه يجب على جمهورية ألمانيا الاتحادية أن تتصرف للمرة الأولى منذ عام 1949 دون درع حماية نووية من جانب الولايات المتحدة الأمريكية.
وأضاف: "ألمانيا تعد في حالة أزمة شديدة اليوم بلا حماية"، لذا شدد على ضرورة أن "تفكر وتتصرف جمهورية ألمانيا الاتحادية بشكل موجه نحو المستقبل" كي يمكن "ردع أية مهاجم محتمل نوويا".
يشار إلى أن هاكه درّس في جامعة هلموت شميت المعروفة أيضا باسم جامعة الجيش الألماني في مدينة هامبورغ شمالي ألمانيا وكذلك في جامعة بون غربي ألمانيا، وتقاعد في عام 2008.
وعارض رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر بألمانيا ألكسندر جراف لامبسدورف السياسي الألماني هاكه، وقال للصحيفة الألمانية إنه صحيح أنه من الضروري "مناقشة موضوع الأسلحة النووية بشكل علني"، فإن ألمانيا بصفتها قوة نووية يمكن أن تؤدي إلى إضرار آخر بالنظام العالمي متعدد الأطراف –وفقا لمنظوره- لاسيما لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية ومعاهدة أربعة زائد اثنين.
ومن جانبه حذر المفتش العام السابق بالجيش الألماني هارالد كوجات في تصريحات لصحيفة "فيلت أم زونتاغ" من اتخاذ هذه الخطوة، وذكر أن اتخاذ "نهج منفرد كقوة نووية" يهدد أسس أمننا.