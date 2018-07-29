بحرية الاحتلال الإسرائيلي تمنع سفينة "العودة" من كسر حصار غزة

هسبريس - متابعة

اعترضت إسرائيل، اليوم الأحد، سفينة على متنها نشطاء من مختلف بلدان العالم حاول كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، حسبما أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار.

وتم اعتراض السفينة على بعد نحو 49 ميلا من الساحل على يد البحرية الإسرائيلية التي اقتادته نحو ميناء عسقلان الإسرائيلي.

من جهته أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اعترض سفينة قبالة قطاع غزة تنقل ناشطين كانوا يريدون الوصول الى القطاع تعبيرا عن تنديدهم بالحصار البري والبحري المفروض على الفلسطينيين.

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان إن السفينة قدمت من أوروبا "لخرق الحصار البحري الشرعي المفروض على قطاع غزة"، موضحا أنها ستنقل الى مرفأ اشدود في جنوب اسرائيل.

والسفينة المسماة "العودة" والتي ترفع علم النروج وتقل 22 شخصا بحسب ناشطين، كانت غادرت باليرمو الإيطالية في 21 يوليوز الجاري، بينما يتوقع وصول سفينة أخرى اسمها "الحرية" ترفع علم السويد بحلول الثلاثاء قبالة سواحل غزة.

وكان من المقرر وصول سفينة "العودة" اليوم إلى ميناء غزة، وهي تحمل على متنها أدوية وموادا أساسية مثل شاش وخيوط جراحية ومسكنات، حسبما أوضحت أمس لـوكالة الأنباء الإسبانية "إفي" الناشطة لوسيا مازاراسا، إحدى نشطاء سفينة "العودة" التي تحمل علم النرويج.

ويسعى الأسطول المكون من سفن "العودة" و"الحرية" و"فلسطين" إلى جذب أنظار العالم للحصار الذي يعاني منه قطاع غزة من جانب إسرائيل منذ وصول حركة "حماس" لسلطة القطاع في عام 2007.

وأبحرت السفن من إسكندينافيا في منتصف ماي ومنذ وقتها توقفت في 28 ميناء لمطالبة إسرائيل برفع الحصار المفروض على غزة منذ 12 عاما وفتح ميناء غزة.

وقد تحدى أسطول الحرية من قَبل الحصار بنحو 20 سفينة في الأعوام الثمانية الأخيرة بفضل تبرعات قادمة من 14 دولة.