شعبية الرئيس الفرنسي تتراجع عقب "قضية بينالا"

هسبريس - إفي

انخفضت شعبية الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لادنى مستوياتها عقب اندلاع الأزمة التي باتت معروفة باسم (قضية بينالا)، وفقا لاستطلاع نشر الأحد وأظهر أن 39% فقط من الفرنسيين "راضون" عن عمله.

وأشار الاستطلاع الذي أجراه معهد (Ifop) لصحيفة (لو جورنال دو ديمونش) إلى أنه رغم تراجع شعبية ماكرون في يوليوز الجاري بواقع نقطة واحدة فقط مقارنة بالشهر السابق، بدأ تأثير إدارة الإليزيه للأزمة الناجمة عن قضية ألكسندر بينالا، الرئيس السابق لطاقم حراسة الرئاسة الذي تعدى بالضرب على متظاهرين في أول مايو الماضي، تلقي بظلالها على شعبية الرئيس.

وأوضح رئيس المعهد، فريدريك دابي أن "الأمر لا يتعلق بانهيار، لكن بتراجع. تأثير القضية حقيقي".

وفي الوقت الذي يدافع فيه ماكرون ومحيطه عن أن ما فعله معاونه السابق أثناء مظاهرات أول مايو يمثل "حالة فردية" يجب التعامل معها وتصحيحها على هذا الأساس، تصر المعارضة على اعتبار الأمر "قضية دولة" بعد أن كشفت عن جهود مزعومة من قبل الإليزيه لإخفاء ما حدث.

ومن المقرر أن يجري مناقشة مذكرتين لسحب الثقة من الحكومة مقدمة من أحزاب اليمين وأخرى من تكتل اليسار، في مجلس النواب بعد غد الثلاثاء، على الرغم من أن فرصهما ضئيلة في الحصول على الدعم الكافي، نظرا للأغلبية المطلقة التي يحظى بها حزب ماكرون في البرلمان.