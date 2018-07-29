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كُتّاب وآراء
تنظيم "داعش" يرفع وتيرة عمليات القتل في سوريا
قتل تنظيم "الدولة الإسلامية" "داعش" خلال الشهر الأخير 17 مدنيا ومقاتلا في سوريا، بمعدل هو الأعلى منذ يناير 2016، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وفي بيان، أشار المرصد إلى أنه في الفترة ما بين 2 يونيو و29 يوليوز، ارتكب "داعش" عمليات اغتيال في مناطق ريفية بمحافظة السويداء (جنوب)، وحمص (وسط) ودير الزور (شمال شرق) وإدلب (شمال غرب).
وذكر المصدر بأن ارتفاع عدد القتلى يأتي عقب تراجع قوي خلال العام الأخير، الرابع منذ إعلان التنظيم الخلافة في سوريا والعراق عام 2014.
ووفقا للمرصد، قتل "داعش" 128 مواطنا سوريا، أغلبهم في السويداء حيث قتل أيضا 25 من عناصر نظام الرئيس السوري بشار الأسد، والقوات الموالية له.
كما قتل التنظيم 19 مقاتلا من فصائل المعارضة المسلحة والمليشيات الإسلامية، بما فيها تنظيم تحرير الشام- فرع تنظيم القاعدة الإرهابي سابقا-، وكذلك من قوات سوريا الديمقراطية، وهو تحالف تقوده مليشيات كردية.
وأعدم "داعش" أيضا أربعة من عناصره لـ"فرارهم من أرض المعركة"، وفقا للمرصد.
وتعد حصيلة هذا الشهر الأخير هي الأعلى منذ الـ188 الذين قتلهم التنظيم في الفترة ما بين 29 ديسمبر 2015 و29 يناير 2016.
ويسيطر "داعش" حاليا على نحو 3% من الأراضي السورية لكن في مناطق منعزلة بعد أن فقد عشرات الآلاف من الكيلومترات خلال الأشهر الأخيرة بفضل تقدم الجيش السوري والقوات الكردية.