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الرئيسية | خارج الحدود | الاحتياطيات الأجنبية السعودية تفوق 500 مليار دولار

الاحتياطيات الأجنبية السعودية تفوق 500 مليار دولار

الاحتياطيات الأجنبية السعودية تفوق 500 مليار دولار
هسبريس - متابعة
الأحد 29 يوليوز 2018 - 21:44

ارتفعت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، بنسبة 0.4 بالمائة على أساس شهري، حتى نهاية يونيو الماضي، إلى 1899 مليار ريال (506.4 مليارات دولار).

وكانت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة، قد بلغت 1892.2 مليار ريال (504.6 مليارات دولار) في ماي السابق له، بحسب تقرير صدر عن "النقد العربي السعودي".

وتراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية السعودية نهاية 2017، بنسبة 7.3 بالمائة (39.4 مليارات دولار)، إلى 496.4 مليارات دولار، هبوطاً من 535.8 مليارات دولار نهاية 2016.

وتعاني السعودية - أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم - في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - حسن حسون الأحد 29 يوليوز 2018 - 21:58
و احتياطنا من العملة الصعبة لا يتجاوز 27 مليار دولار يعني اقل ب عشرين مرة من السعودية . لماذا ؟ لاننا لا نصدر و لا ننتج ولا نفكر. ما نحن ممتازون فيه هو البكاء و تعليق كل خيبات املنا و فشلنا على شماعة المخزن و الحكومة و القصر .لقد دمرت الحرب العالمية الثانية المانيا عن بكرة ابيها لكنها اليوم بحال اخاذ و يفرح العين لان الناس واعون و متقفون و عندهم كلمة واحدة.يكفي رؤية فيديوهات ميكرو تروتوار بالمغرب لتعرفوا مع من نعيش ، نعيش مع اناس يفتقدون لادب الكلام و اسلوب الحوار و الفكر المستنير.خرجنا علا بلادنا و افرخنا جيلا اصما لا يفقه شيئا. جيلا لايصر الناظرين و لو حتى بالصورة فما بالك بالعمق.
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