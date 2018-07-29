الاحتياطيات الأجنبية السعودية تفوق 500 مليار دولار

هسبريس - متابعة

ارتفعت الأصول الاحتياطية الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، بنسبة 0.4 بالمائة على أساس شهري، حتى نهاية يونيو الماضي، إلى 1899 مليار ريال (506.4 مليارات دولار).

وكانت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة، قد بلغت 1892.2 مليار ريال (504.6 مليارات دولار) في ماي السابق له، بحسب تقرير صدر عن "النقد العربي السعودي".

وتراجعت الأصول الاحتياطية الأجنبية السعودية نهاية 2017، بنسبة 7.3 بالمائة (39.4 مليارات دولار)، إلى 496.4 مليارات دولار، هبوطاً من 535.8 مليارات دولار نهاية 2016.

وتعاني السعودية - أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم - في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.