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كُتّاب وآراء
الرئيس ترامب يرغب في إصلاح نظام التجارة العالمي
أكد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدافع بشدة عن حرية التجارة وأن فرضه رسوما جمركية بسبب رغبته في "إصلاح" نظام التجارة العالمي.
وقال كودلو لشبكة (سي ان ان) "لا نتهم الرئيس ترامب. ورث نظام تجارة عالمي محطم تماما وحتى منظمة التجارة العالمية ويحاول إصلاحه"، مؤكدا أن الرئيس يؤيد حرية التجارة، لذا يتبني سياسة حمائية وهو أمر "صعب" له.
وذكر "لا يرغب في رسوم جمركية أو حواجز غير جمركية أو دعم. هذا هدفه".
وكانت الإدارة الأمريكية قد بدأت في مارس الماضي حربا تجارية في جميع أنحاء العالم تقريبا بفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألومنيوم.
ودافع كودلو عن ان تطبيق الرسوم الجمركية ايجابي إذا كان لها غرض جيد مثلما حدث مع الصين، التي قال عنها إنها إحدى الدول التي منعت فعالية منظمة التجارة العالمية.
ودفعت الرسوم الجمركية التي فرضت على الصين بقيمة 34 مليار و200 مليار دولار على التوالي بكين إلى تقديم بلاغات رسمية لدى منظمة التجارة العالمية.
وأعلن الرئيس ترامب الثلاثاء الماضي ازاء احتجاجات القطاع الزراعي الأمريكي الاكثر تضررا من تبادل الرسوم الجمركية بين العملاقين الاقتصاديين، عن مساعدات لهذا القطاع بقيمة 12 مليار دولار.