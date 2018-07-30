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الرئيسية | خارج الحدود | الأمن الألماني يبحث عن 127 ألف أجنبي لاعتقالهم وطردهم من البلاد

الأمن الألماني يبحث عن 127 ألف أجنبي لاعتقالهم وطردهم من البلاد

الأمن الألماني يبحث عن 127 ألف أجنبي لاعتقالهم وطردهم من البلاد
هسبريس – د.ب.أ
الأحد 29 يوليوز 2018 - 23:25

كشف تقرير صحافي أن الشرطة الألمانية تتحرى حاليا عن نحو 300 ألف شخص يجب إلقاء القبض عليهم، من بينهم حوالي 127 ألف أجنبي يتعين عليهم مغادرة البلاد.

وذكرت صحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية، في عددها الصادر اليوم الأحد، استنادا إلى بيانات المكتب الاتحادي لمكافحة الجرائم بألمانيا، أنه كان هناك 297820 شخصا بالضبط من هؤلاء الأشخاص حتى يوم 31 دجنبر لعام 2017.

وأشارت الصحيفة، استنادا إلى بيانات المكتب سالف الذكر، إلى أنه في 126327 حالة يتعلق الأمر بأجانب يتعين عليهم مغادرة ألمانيا، لافتة إلى أن جزءا من هؤلاء الأشخاص ربما يكون قد سافر بالفعل دون تسجيل ذلك في كل حالة.

وأضافت الصحيفة أن حالات التحريات المتبقية بهدف الاعتقال تتعلق بصفة خاصة بمجرمين وسجناء هاربين أو ترمي لتنفيذ حكم أو درء خطر، حسب المكتب الاتحادي لمكافحة الجرائم.

ومن جانبه، دعا أرمين شوستر، رئيس الاتحاد المسيحي بزعامة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان الألماني، إلى تعزيز المساعي الرامية إلى البحث عن الأجانب الملزمين بالرحيل من ألمانيا.

وقال شوستر: "إذا أردنا اعتقال مزيد من الجناة وأشخاص ملزمين بالترحيل مختفين، يتعين علينا زيادة ضغط التفتيش. وستكون حملات التفتيش العشوائية هي الخيار الأخير".

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