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الرئيسية | خارج الحدود | تحطم طائرة هليكوبتر في قلب العاصمة الصينية بكين

تحطم طائرة هليكوبتر في قلب العاصمة الصينية بكين

تحطم طائرة هليكوبتر في قلب العاصمة الصينية بكين
هسبريس ـ رويترز
الاثنين 30 يوليوز 2018 - 11:50

قال صحيفة "بكين يوث ديلي" الصينية، التي تديرها الدولة، إن طائرة هليكوبتر مدنية سقطت في ساحة انتظار سيارات بالعاصمة بكين، اليوم الاثنين، بعد أن تمكن قائد الطائرة من التحليق بها بعيدا عن المناطق المزدحمة.

وأوضحت شرطة بكين، عبر موقع التواصل الاجتماعي الصيني "ويبو"، أن الواقعة لم تسفر عن إصابة أحد على الأرض، بينما أصيب أربعة أشخاص كانوا على متن المروحية بجروح طفيفة.

وقالت شركة "بيل" لطائرات الهليكوبتر، ضمن تصريح لـ"رويترز" إن الطائرة من طراز "بيل 429"، وتملكها شركة "رينوود ستار" للطيران، مضيفة أنها تحقق في سبب سقوط المركبة الجوية.

وأبلغ مندوب شركة "رينوود" وكالة "رويترز" للأنباء بأن "إدارة الطيران المدني الصينية تحقق أيضا في الحادث الذي تمّ اليوم الاثنين".

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