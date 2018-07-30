تنظيم "داعش" وراء خطف نساء وأطفال في سوريا

هسبريس - أ.ف.ب

خطف تنظيم الدولة الاسلامية 36 مدنياً على الأقل من محافظة السويداء، ذات الغالبية الدرزية في جنوب سوريا، خلال الهجوم الذي أوقع أكثر من 250 قتيلاً، وفق ما أورد المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم الاثنين.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، لـ"فرانس برس" إن التنظيم خطف 36 امرأة وطفل أثناء هجوم نفذه يوم الأربعاء الماضي، وتمكنت أربع نساء من الفرار في وقت لاحق، فيما عثر على جثتي اثنتين، إحداهما مصابة بطلق ناري في رأسها، والأخرى مسنة مرجح أن تكون توفيت جراء التعب خلال سيرها.

وأفادت شبكة "السويداء 24" المحلية للأنباء، على موقعها الإلكتروني، أن جميع المخطوفين من قرية الشبكي في بادية السويداء الشرقية، وهم "20 امرأة تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاماً، إضافة الى حوالى 16" طفلاً وطفلة".