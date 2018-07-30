أمريكا تؤكد نشر طائرات دون طيار مسلحة بالنيجر

هسبريس - رويترز

قال الجيش الأمريكي إن قواته بدأت نشر طائرات بدون طيار مسلحة في النيجر، خلال وقت سابق هذا العام، لمهاجمة متشددين إسلاميين.

ومنحت حكومة النيجر إذنا للقوات الأمريكية، في نونبر الماضي، بتسليح طائراتها المسيرة دون طيار، لكن أيا من الجانبين لم يؤكد نشرها ميدانيا؛ وقبل ذلك كانت الطائرات الأمريكية تستخدم فقط في المراقبة.

وتوسع نطاق الوجود العسكري الأمريكي في النيجر خلال السنوات الأخيرة ليصل عدد أفرادها إلى 800، يصاحبون القوات النيجرية في عملية جمع المعلومات وغيرها من المهام ،الأمر الذي يعكس مخاوف من تصاعد مد التشدد في منطقة الساحل الغربي لإفريقيا.

وأسفر كمين نصبه أفراد تابعون لتنظيم "داعش" في غرب النيجر عن مقتل أربعة جنود أمريكيين، في أكتوبر الماضي، كما استهدفت جماعات متمركزة في مالي المجاورة أهدافا عسكرية ومدنية حتى الكوت ديفوار.

وقال متحدث باسم القيادة الأمريكية في أفريقيا، ضمن بيان بالبريد الإلكتروني،"بالتنسيق مع حكومة النيجر نشرت القيادة الأمريكية في أفريقيا معدات مخابرات ومراقبة وطائرات استطلاع بالفعل في النيجر".