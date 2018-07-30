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الرئيسية | خارج الحدود | "فتح" ترفض قيام حكومة وحدة وطنية مع "حماس"

"فتح" ترفض قيام حكومة وحدة وطنية مع "حماس"

"فتح" ترفض قيام حكومة وحدة وطنية مع "حماس"
هسبريس - إفي
الاثنين 30 يوليوز 2018 - 22:35

وصل وفد من حركة فتح الفلسطينية إلى القاهرة برسالة من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مفادها رفض اقتراح حركة حماس بتشكيل حكومة وحدة وطنية، حسب ما أفاد رئيس وفد فتح، عزام الأحمد، ضمن تصريح لـ"إفي".

ويرفض عباس اقتراح "حماس" بتشكيل حكومة وحدة وطنية إذا لم تلب الحركة الإسلامية أولا اتفاق المصالحة بين الجانبين، الذي تم التوصل إليه في أكتوبر الماضي في القاهرة، والذي ينص على أن السلطة الوطنية الفلسطينية تتولى السلطة في قطاع غزة.

وأكد الأحمد: "الرئيس يرفض اقتراح حماس بتشكيل حكومة وحدة وطنية، ويجب على حماس الامتثال لاتفاقية القاهرة".

وقد وصل وفد فتح إلى مصر، التي تقوم بدور الوسيط بين الجماعات الفلسطينية، برئاسة الأحمد، كما يضم الوفد رئيس المخابرات الفلسطينية ماجد فرج، ووزير الشؤون المدنية،حسين الشيخ، من بين آخرين.

تجدر الإشارة بأن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وافق في 19 يوليوز الجاري على استئناف عملية المصالحة مع حركة فتح، إلا أن التنفيذ لا يزال يواجه عقبات.

ووضع هذا الاتفاق، الذي تم توقيعه في أكتوبر الماضي، حدا لقطيعة استمرت عقدا من الزمان بين الجماعات الفلسطينية، وينص على تنازل حماس عن السيطرة على قطاع غزة.

كما ينص الاتفاق، أيضا، على تشكيل حكومة وحدة وطنية تسيطر على غزة والضفة الغربية، وعقد انتخابات عامة، وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، وإدماج حماس في هذه المؤسسة التي لا تنتمي إليها حماس حتى الآن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Mosi الاثنين 30 يوليوز 2018 - 22:56
ذريعة اسرائيل البسيطة...انظروا كيف لا يقبل الفلسطينيون السلام والتعايش فيما بينهم وهم اخوة فكيف تصدقون انهم يريدون السلام معنا...
عنذما يدفع الزعماء ابناء الشعب للموت برصاص اسرائيل و من لم يمت يعش معاقا او اسيرا بينما هم يكيدون الدسائس فيما بينهم فلا خير مطلقا في تلك الزعامات الفارغة والفاشلة...
ان كان الفلسطينيون يريدون تكوين دولة موحدة فلابد ان يثوروا اولا على تلك الزعامات ثم يتحد الشعب الفلسطيني على هدف واحد هو تكوين دولة...
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