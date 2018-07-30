إسرائيل تطرد فنانين إيطاليين رسما عهد التميمي

هسبريس - د.ب.أ

غادر فنانان إيطاليان إسرائيل بعد توقيفهما بسبب رسم جدارية للفتاة الفلسطينية عهد التميمي، التي جرى إطلاق سراحها قبل ساعات، على الجدار الفاصل للضفة الغربية.

ووفقا للشرطة الإسرائيلية فإنه جرى توقيف جوريت أجوش وسالفاتور دي لويز "لما تسببا فيه من أضرار وتخريب للجدار الأمني"، وأمهلتهما سلطة الهجرة والإسكان 72 ساعة للمغادرة.

وقال محامي الإيطاليين، عزمي مصالحة، إنهما غادرا على متن رحلة متوجهة إلى نابولي، مضيفا أنه تم منعهما من دخول البلاد طيلة عشر سنوات؛ وأشار إلى أنه سيطعن على قرار حظر السفر.