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الرئيسية | خارج الحدود | إسرائيل تطرد فنانين إيطاليين رسما عهد التميمي

إسرائيل تطرد فنانين إيطاليين رسما عهد التميمي

إسرائيل تطرد فنانين إيطاليين رسما عهد التميمي
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 30 يوليوز 2018 - 18:39

غادر فنانان إيطاليان إسرائيل بعد توقيفهما بسبب رسم جدارية للفتاة الفلسطينية عهد التميمي، التي جرى إطلاق سراحها قبل ساعات، على الجدار الفاصل للضفة الغربية.

ووفقا للشرطة الإسرائيلية فإنه جرى توقيف جوريت أجوش وسالفاتور دي لويز "لما تسببا فيه من أضرار وتخريب للجدار الأمني"، وأمهلتهما سلطة الهجرة والإسكان 72 ساعة للمغادرة.

وقال محامي الإيطاليين، عزمي مصالحة، إنهما غادرا على متن رحلة متوجهة إلى نابولي، مضيفا أنه تم منعهما من دخول البلاد طيلة عشر سنوات؛ وأشار إلى أنه سيطعن على قرار حظر السفر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مواطن الاثنين 30 يوليوز 2018 - 18:50
فن الرسم في الحائط مرفوض بالأراضي المحتلة حين يعبر بصدق عن معانات الفلسطينيين مع دولة الإحتلال لأنه يبين حقيقتهم و همجيتهم.
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20
2 - سعيد الاثنين 30 يوليوز 2018 - 18:53
و أين حرية التعبير و واحة الديمقراطية التي تتبجح بها إسرائيل،، هههه ، انه النفاق (الديمقراطي ) في الدول الديمقراطية يمكن لأي رسام أن يرسم رئيس الدولة على شكل شيطان و ليس هناك مشكل ،هاذا تصرف غبي سيجلب التعاطف مع فلسطين و البطلة التميمي و سيشهرها أكثر
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20
3 - far الاثنين 30 يوليوز 2018 - 19:46
فاتكم القطار.لقد رسمت هده البطلة في ملايين
الهواتف الذكية عبر العالم. انها التكنولوجية.
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4 - بوقنديل الاثنين 30 يوليوز 2018 - 20:06
هذان ايطاليان وماذا عن زوار اسرائيل من المغاربة الذين يتباهون بزياراتهم وبلقاءاتهم مع المسؤولين الصهاينة؟؟؟
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5 - amin sidi الاثنين 30 يوليوز 2018 - 20:08
سلام. بنت طفلة صغيرة وشابة عمروها 17 سنة ارعبت كيان قوي حتى قال احدهوم انها بنت خطار على اسراءيل .
وحدة الفيلسطنين بعدما كانت ممزفقة
فتح وحماس وكترة الفصاءل دون تحقيق الهداف وقد شاخوا وهريموا .هالشباب
اليوم اخد المشعل ورفع علم فليسطين
وحربوا العدو بي طاءيرات من وراق .
يا احزبونا فالمغرب اتركوا مقاعدكم للشباب لخدمة الوطن وتحقيق اماله والعيش الكريم .لقد فقدتم تيقة الشعب بيكامله والان جاء دور الشباب لخدمة الوطن تحتى قيادة مالك شاب عاش المغرب موحد منطجة لكويرة
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