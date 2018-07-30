24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

30/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5406:3413:3917:1820:3422:00
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. إسرائيل تطرد فنانين إيطاليين رسما عهد التميمي (5.00)

  2. جوازات سفر مزورة تورّط عائلة تركية في الناظور (5.00)

  3. بعد سيطرة المشارقة .. مغاربة يقُودون اتحاد الجاليات الإسلامية بإيطاليا (5.00)

  4. مرآة عجيبة (5.00)

  5. إلزام الطالبات بالحجاب يثير جدلا في إندونيسيا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | طيار من "فلاي دبي" يواجه العقاب بسبب الكحول

طيار من "فلاي دبي" يواجه العقاب بسبب الكحول

طيار من "فلاي دبي" يواجه العقاب بسبب الكحول
هسبريس - رويترز
الاثنين 30 يوليوز 2018 - 21:53

قالت شركة "فلاي دبي" للطيران إن أحد الطيارين لديها معرض لإجراء تأديبي بعد أن جاءت نتيجة اختبار الكحول الخاص به إيجابية في نيبال، قبل أن يقود رحلة تجاه الإمارات.

وقالت متحدثة باسم "فلاي دبي"، ضمن تصريح لرويترز، إن "الطيار "ضع لفحص وتم اكتشاف أن مستوى الكحول في دمه أعلى من المستوى المقبول قانونا، بعدما أثار عضو في الطاقم مخاوف من أن الطيار ثمل".

وأضافت المتحدثة أن "فلاي دبي" تحقق في الواقعة وأن الطيار سيواجه إجراء تأديبيا. ولم يتضح إن كانت الشرطة المحلية مشاركة في التحقيق.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات إنها تتعاون مع "فلاي دبي" في إجراء التحقيق. وقال متحدث باسم الهيئة لرويترز إن القانون الإماراتي يقضي بأن أي عضو في طاقم طائرة تكون نتيجة فحص مستوى الكحول في دمه إيجابية أثناء العمل يكون معرضا لفقدان رخصته نهائيا.

وأضاف المتحدث: "تتعامل الهيئة بجدية بالغة مع سلامة وأمن الركاب، لذا فإنها تطبق سياسة من عدم التساهل مع هؤلاء الذين يخرقون الأنظمة في جميع شركات الطيران الإماراتية".

وقالت المتحدثة باسم "فلاي دبي" إن الطيار، الذي خضع للاختبار قبل الصعود إلى الطائرة ، اعتبر غير مؤهل للقيادة وأُرسل طاقم بديل إلى كاتمندو للإقلاع بالرحلة إلى دبي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.