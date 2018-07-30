طيار من "فلاي دبي" يواجه العقاب بسبب الكحول

هسبريس - رويترز

قالت شركة "فلاي دبي" للطيران إن أحد الطيارين لديها معرض لإجراء تأديبي بعد أن جاءت نتيجة اختبار الكحول الخاص به إيجابية في نيبال، قبل أن يقود رحلة تجاه الإمارات.

وقالت متحدثة باسم "فلاي دبي"، ضمن تصريح لرويترز، إن "الطيار "ضع لفحص وتم اكتشاف أن مستوى الكحول في دمه أعلى من المستوى المقبول قانونا، بعدما أثار عضو في الطاقم مخاوف من أن الطيار ثمل".

وأضافت المتحدثة أن "فلاي دبي" تحقق في الواقعة وأن الطيار سيواجه إجراء تأديبيا. ولم يتضح إن كانت الشرطة المحلية مشاركة في التحقيق.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات إنها تتعاون مع "فلاي دبي" في إجراء التحقيق. وقال متحدث باسم الهيئة لرويترز إن القانون الإماراتي يقضي بأن أي عضو في طاقم طائرة تكون نتيجة فحص مستوى الكحول في دمه إيجابية أثناء العمل يكون معرضا لفقدان رخصته نهائيا.

وأضاف المتحدث: "تتعامل الهيئة بجدية بالغة مع سلامة وأمن الركاب، لذا فإنها تطبق سياسة من عدم التساهل مع هؤلاء الذين يخرقون الأنظمة في جميع شركات الطيران الإماراتية".

وقالت المتحدثة باسم "فلاي دبي" إن الطيار، الذي خضع للاختبار قبل الصعود إلى الطائرة ، اعتبر غير مؤهل للقيادة وأُرسل طاقم بديل إلى كاتمندو للإقلاع بالرحلة إلى دبي.