24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

31/07/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:5506:3513:3917:1820:3321:59
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. تعرض مغربيات لإيذاء جنسي يدفع ضيعات إسبانية نحو اتفاق مهني (5.00)

  2. إسرائيل تطرد فنانين إيطاليين رسما عهد التميمي (5.00)

  3. جوازات سفر مزورة تورّط عائلة تركية في الناظور (5.00)

  4. تركيا: تهديدات واشنطن ليست مقبولة وغير محترمة (5.00)

  5. بعد سيطرة المشارقة .. مغاربة يقُودون اتحاد الجاليات الإسلامية بإيطاليا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | مرض غامض يقتل عشرات الأشخاص في الكونغو

مرض غامض يقتل عشرات الأشخاص في الكونغو

مرض غامض يقتل عشرات الأشخاص في الكونغو
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 02:57

لقي 12 شخصا على الأقل حتفهم في شمال شرق الكونغو إثر إصابتهم بمرض غير معروف؛ يشبه في أعراضه مرض إيبولا.

وكانت الوفيات بدأت تظهر منذ مطلع يوليوز الجاري، بقرية مانجينا، التي تقع بالقرب من مدينة بيني، حسب ما قاله المسؤول المحلي، دونات كيبوانا، لوكالة الأنباء الألمانية.

من ناحية أخرى، ذكرت إحدى جماعات المجتمع المدني المحلية، في بيني، أنها قامت بإحصاء 15 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بهذا المرض، الذي تظهر أعراضه على هيئة حمى وإسهال وقيء ونزيف من الأنف. وهي أعراض مشابهة لأعراض إيبولا.

وقال كيبوانا إن مختبرا قريبا يقوم حاليا بتحليل عينات دم المصابين. في الوقت نفسه ذكرت وزارة الصحة الإقليمية أن منظمة الصحة العالمية أرسلت فريقا من الخبراء إلى المنطقة.

وكانت الكونغو أعلنت رسميا، في 24 من يوليوز الجاري، انتهاء تفشي مرض إيبولا فيها. وكان المرض الذي ظهر في البلاد في ماي الماضي أصاب 54 حالة، توفي منها 33 شخصاً.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.