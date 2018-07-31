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كُتّاب وآراء
مرض غامض يقتل عشرات الأشخاص في الكونغو
لقي 12 شخصا على الأقل حتفهم في شمال شرق الكونغو إثر إصابتهم بمرض غير معروف؛ يشبه في أعراضه مرض إيبولا.
وكانت الوفيات بدأت تظهر منذ مطلع يوليوز الجاري، بقرية مانجينا، التي تقع بالقرب من مدينة بيني، حسب ما قاله المسؤول المحلي، دونات كيبوانا، لوكالة الأنباء الألمانية.
من ناحية أخرى، ذكرت إحدى جماعات المجتمع المدني المحلية، في بيني، أنها قامت بإحصاء 15 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بهذا المرض، الذي تظهر أعراضه على هيئة حمى وإسهال وقيء ونزيف من الأنف. وهي أعراض مشابهة لأعراض إيبولا.
وقال كيبوانا إن مختبرا قريبا يقوم حاليا بتحليل عينات دم المصابين. في الوقت نفسه ذكرت وزارة الصحة الإقليمية أن منظمة الصحة العالمية أرسلت فريقا من الخبراء إلى المنطقة.
وكانت الكونغو أعلنت رسميا، في 24 من يوليوز الجاري، انتهاء تفشي مرض إيبولا فيها. وكان المرض الذي ظهر في البلاد في ماي الماضي أصاب 54 حالة، توفي منها 33 شخصاً.