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الرئيسية | خارج الحدود | شقيقان ينجحان في الفرار من أحد السجون بفرنسا

شقيقان ينجحان في الفرار من أحد السجون بفرنسا

شقيقان ينجحان في الفرار من أحد السجون بفرنسا
هسبريس ـ مُتابعة
الاثنين 30 يوليوز 2018 - 20:50

هرب شقيقان، كانا يقضيان عقوبة بالسجن لأكثر من خمس سنوات بتهمة السرقة، اليوم الاثنين من على سطح "سجن كولمار"، شمال شرق فرنسا.

وقالت محطة "فرانس بلو" الإذاعية إن السجينين، البالغين 27 و38 عاما، قاما بعمل ثقب في جدار زنزانتهما ومن ثم نزلوا إلى الأرض بواسطة مفارش؛ حتى تمكنوا أخيرا من الهروب سيرا على الأقدام.

ولا يعد هذا حادث الهروب الأول في ذلك السجن، إذ شهدت سنة 2013 قيام ثلاثة أشخاص بالهرب عن طريق إحداث ثقبين في جدار الزنزانة التي كانوا يقبعون بها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - سعيد الاثنين 30 يوليوز 2018 - 21:05
الغريب هو انه في ألمانيا عند القاء القبض على هارب من السجن بدون عنف ،لايثم محاكمته بتاتا بل يفتح تحقيق مع المسؤولين فقط لأن حلم السجين هو الحرية و واجب السجان هو منعه من الفرار ،أما فرنسا و المغرب فتضاف سنوات أخرى إلى عقوبته تفوق أحيانا عقوبته الأولى وهاذا ظلم فالحيوان ان وجد تغرة لافرار لعانق الحرية فكيف بإنسان انها الفطرة
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25
2 - med الاثنين 30 يوليوز 2018 - 21:06
Le cinéma français va réaliser un film d évasion à partir de ce scénario pareil
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-2
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