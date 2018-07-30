شقيقان ينجحان في الفرار من أحد السجون بفرنسا

هسبريس ـ مُتابعة

هرب شقيقان، كانا يقضيان عقوبة بالسجن لأكثر من خمس سنوات بتهمة السرقة، اليوم الاثنين من على سطح "سجن كولمار"، شمال شرق فرنسا.

وقالت محطة "فرانس بلو" الإذاعية إن السجينين، البالغين 27 و38 عاما، قاما بعمل ثقب في جدار زنزانتهما ومن ثم نزلوا إلى الأرض بواسطة مفارش؛ حتى تمكنوا أخيرا من الهروب سيرا على الأقدام.

ولا يعد هذا حادث الهروب الأول في ذلك السجن، إذ شهدت سنة 2013 قيام ثلاثة أشخاص بالهرب عن طريق إحداث ثقبين في جدار الزنزانة التي كانوا يقبعون بها.