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الرئيسية | خارج الحدود | الاتحاد الأوروبي يندد بصدور حكمين بالإعدام في غزة

الاتحاد الأوروبي يندد بصدور حكمين بالإعدام في غزة

الاتحاد الأوروبي يندد بصدور حكمين بالإعدام في غزة
هسبريس - إفي
الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 03:13

انتقدت بعثتا الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله حكمين بالإعدام صدرا من محكمة في قطاع غزة، الذي يخضع لسيطرة حركة المقاومة الإسلامية، مطالبتين بإلغاء هذه العقوبة الكبرى.

وذكرت البعثتان في بيان أنهما "تؤكدان معارضتهما الشديدة تحت أي ظرف لاستخدام عقوبة الإعدام. الاتحاد الأوروبي يعتبر إلغاء عقوبة الإعدام يساهم في حماية كرامة الإنسان والتقدم التدريجي في حقوقه".

وقضت محكمة من قطاع غزة بإدانة امرأة وعشيقها بقتلهما الزوج، وحكمت عليهما بالإعدام، وفقا لوسائل إعلام محلية من قطاع غزة نقلا عن مصادر قضائية.

وذكرت البعثتان بالموقف الأوروبي الذي يعتبر أن "عقوبة الإعدام قاسية وغير إنسانية ولا تمنع الإقدام على السلوك الاجرامي وتمثل إنكارا غير مقبول لكرامة الانسان".

ووفقا للقانون الأساسي الفلسطيني، يمكن تنفيذ الأحكام فقط بعد موافقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي لم يقر أي منها منذ توليه المنصب في عام 2004 ، ومع ذلك فقد طبقت المحاكم العسكرية لـ"حماس" عقوبة الإعدام في القطاع.

وطالبت البعثتان الأوروبيتان بعدم تنفيذ أي حكم "في انتظار إلغاء عقوبة الإعدام وفقا للتوجه العالمي وبعد إبرام البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".

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