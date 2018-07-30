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الرئيسية | خارج الحدود | بين الحق والجريمة .. نساء يقررن تحدي حظر ارتداء النقاب في الدنمارك

بين الحق والجريمة .. نساء يقررن تحدي حظر ارتداء النقاب في الدنمارك

بين الحق والجريمة .. نساء يقررن تحدي حظر ارتداء النقاب في الدنمارك
هسبريس ـ رويترز
الاثنين 30 يوليوز 2018 - 21:00

عندما تبدأ السلطات الدنماركية في تطبيق حظر النقاب، بعد غد فاتح غشت، لن تترك سابينا نقابها في المنزل، بل ستتحدى القانون وتخرج به إلى الشارع احتجاجا على هذا القرار.

في ماي حظر البرلمان الدنماركي ارتداء النقاب وسط الأماكن العامة، لتنضم بذلك الدنمارك إلى فرنسا وبعض الدول الأوروبية الأخرى دعما للقيم العلمانية والديمقراطية، حسب وصف بعض الساسة.

لكن سابينا البالغة 21 عاما، التي تدرس كي تكون معلمة، انضمت إلى مسلمات أخريات يرتدين النقاب لتشكيل ما أطلق عليه "نساء في حوار" للاحتجاج وزيادة الوعي بخصوص ضرورة السماح للنساء بالتعبير عن هويتهن بتلك الطريقة.

وقالت سابينا: "لن أخلع نقابي! إذا كان يتعين علي أن أخلعه فأنا أريد أن يكون ذلك من تلقاء نفسي".

ومثل غيرها من النساء اللائي تم التحدث إليهن، في هذا الصدد، لم ترغب سابينا في الكشف عن اسم عائلتها خشية التعرض لمضايقات وسط البلد الاسكندنافي.

وتعتزم المنقبات تنظيم احتجاج في الأول من غشت، وستلتحق بهن مسلمات غير منقبات ونساء غير مسلمات من الدنمارك، تنوي غالبيتهن ارتداء النقاب خلال الاحتجاج.

وقالت مريم، وهي التي يصل عمرها إلى 20 عاما، إن "الجميع يرغب في تحديد ما هي القيم الدنماركية"، وفق تعبيرها.

ومريم من مواليد الدنمارك، من أبوين تركيين، وترتدي النقاب منذ ما قبل التعرف على زوجها، الذي يدعم حقها في ارتداء هذا الزي، لكنه يشعر بأن الحياة قد تكون أسهل بدونه.

الشابة التي حجزت مكانا لدراسة الطب الجزيئي بجامعة أرهوس، أضافت: "أعتقد أنه يجب على المرء الاندماج في المجتمع، وأن يتلقى التعليم وما إلى ذلك. لكن لا أعتقد أن ارتداء النقاب يعني عدم التقيد بالقيم الدنماركية".

وعلى نهج سابينا تعتزم مريم تحدي القانون، الذي يدخل حيز التنفيذ بحلول بعد غد الأربعاء، وذلك عبر الاحتفاظ بنقابها والاحتجاج على الحظر.

ويحق للشرطة، بموجب القانون الجديد، إصدار تعليمات للنساء بخلع النقاب أو أن تأمرهن بمغادرة الأماكن العامة. بينما قال وزير العدل، شورن بيب بولسن، إن الشرطة ستفرض عليهن غرامة وتأمرهن بالعودة إلى المنازل.

وستتراوح الغرامة بين ألف كرونة دنماركية، أي ما يعادل 160 دولارا، بالنسبة إلى المخالفة الأولى، قبل أن تصل إلى قيمة عشرة آلاف كرونة بالنسبة إلى المخالفة الرابعة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - القادري الاثنين 30 يوليوز 2018 - 21:12
أنا سؤالي بسيط و بعيد عن اية ايديولوجية دينية كانت أو علمانية أو ليبرالية أو غيرهـا : كيف يمكن للشرطة أن تلقي القبض عن المبحوث عنهـم إذا كان البعض يتستر وراء حجاب؟؟؟
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30
2 - سعيد الاثنين 30 يوليوز 2018 - 21:15
من قال بأن النقاب من الشريعة فهو جاهل انه مجرد عرف في السعودية و أفغانستان ثم انتشر عند المتشددين الإسلاميين ، فكم من الجرائم ارتكبت بارتداء (سرقات، خيانات زوجية ،تخفي رجال مجرمون ) أن التقوى بما وقر في القلب وليس وصدقه العمل وليس في القماش ،انهم ضيوف في دولة عادلة واسألوا أنفسكم لماذا السعودية تفرض لباسا محتشما على ضيوفها
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31
3 - البيضاوي الاثنين 30 يوليوز 2018 - 21:16
اكيد هاته النماذج يتعمدن تشويه صورة الاسلام بهذا اللباس المشين ، علما أنهن يعلمن جيدا ان النقاب غير محبب حتى في الدول العربية والاسلامية ومابالكم في اوربا المتحضرة ؟
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19
4 - Mouatene الاثنين 30 يوليوز 2018 - 21:17
في بلداننا , نتقبل هذا النوع من اللباس , لكن في الدول الغربية يرون فيه صورة لمافيا ارهابية, لذى يجب على كل مسلم يريد العيش في بلد اوروبي ان يحترم قوانين هذا البلد , والا الرجوع من حيث اتى
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22
5 - محمد المانيا الاثنين 30 يوليوز 2018 - 21:22
نعم للحجاب لا للنقاب. أين وصل التخلف .إرحلوا إلى بلدانكم أكره مثل هدا النوع من البشر.
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8
6 - الإسلام الاثنين 30 يوليوز 2018 - 21:24
أين الحقوقيات حقوق المرأة حقوق المرأة أين هن ليقفن معهن ألسن حرات في ما يلبسن !! أم المتعرية فقط من لها الحرية
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-10
7 - ملاحض الاثنين 30 يوليوز 2018 - 21:25
من لم تعجبه ثقافة و قوانين دولة ما و ان كان يحمل جنسيتها فإن ارض الله واسعة هناك إقليم وزيرستان الباكستانية و كذالك أفغانستان و مريضا ما عندو بأس ملاحظة في الدول العربية يثم التحرش بالمحجبات و المنقبات أما في الدانمارك يا ويل من اكتر النظر في امرأة بغرض التحرش
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7
8 - intidam الاثنين 30 يوليوز 2018 - 21:29
بكل بساطه النقاب او البرقع لبسيه في بلادك اما بلادات الناس احرار في قراراتهم
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9
9 - حقيقة النقاب الاثنين 30 يوليوز 2018 - 21:30
لا اصل لارتداء النقاب اتحدى اي عالم يدعي العلم وياتيني بحديث صحيح عن الزامية المراة بارتداء النقاب و من القران الكريم الحجاب هو اللذي تطرق اليه القران وهو اظهار الوجه و الكفين و تغطية الراس تم طرق القران الى الخمار و هو معروف هو كالجلباب لا وجود للنقاب هذا مجرد بدعة ابتدعوها وللتوضيح المسالة فحادثة الافك المذكورة في القران خير دليل على ذالك و الله تعالى اعلم
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6
10 - portarieu الاثنين 30 يوليوز 2018 - 21:32
من حق كل دولةان تحمي مكتسباتها واوروبا انتهت مع عهود الظلام والديكتاتوريات منذ ابد بعيد بل بفضل علمانيتها حققت مالم تحققه ادول العربية الاسلامية كافة رغم ثرواتها في اوربا يوجد الخمر علانية لكننا لانجد ولو سكيرا واحدا يعترض المارة في اوربا توجد نساء عاريات ولكن لاتجد ظاهرة التحرش الجنسي بالشكل البشع الموجود لدى ادول الاسلامية في اوربا توجد دعارة مقننة لكنها موجودة خفي في الدول الاسلامية وتعاقب بها المراة قبل الرجل لمذا ياترى لان اوربا لديها قوانين ومواطنها واع ونحن كونا مواطنا شبه متدين يريد اكراه الناس على اشياء لاعهد لهم بها دولا بنت حضارات ياتيها اناس باديولوجيات هدامة لاتساعد على التطور باسم الدين والوقار
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11 - انس الاثنين 30 يوليوز 2018 - 21:33
النقاب لم يفرض ولا وجود له في القران الكريم.. اصبح الدين دين مظهر..تكبير اللحي و النقاب الافغاني...الدين معاملة قبل كل شيء..فليرجعن الى بلدانهم الاصلية..اليست اوروبا بلاد الكفار حسب رايهم..
المتاسلمون يركضون وراء رغد العيش والثراء..ويصنعون دينا اغلبهم بعيدون عنه.
في المغرب اغلب النشاء المنقبات اميات او بمستوى دراسي جد متوسط..طلب العلم اهم من غطاء على الوجه ارتدته اليهوديات قبل الجاهلية.
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8
12 - Yassine الاثنين 30 يوليوز 2018 - 21:43
la plupart de ceux qui sont contre le niqab sont des gens sans dignite qui n'ont aucun probleme a baisser leur pentalons dans des checkpoints de securite
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13 - كمال الاثنين 30 يوليوز 2018 - 21:46
امنيا يجب ان نرى وبوضوح وجه الشخص الذي يتجول بيننا سواء كان امرأه او رجل.
وطبعا احترام قانون بلدان المضيفه لا جدال فيه في هذا الموضوع او في مواضع اخرى.
فمن لا يعجبه ذالك وليس متفقا فيبقى حزم الحقائب هو الحل.والسلام
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