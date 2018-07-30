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الرئيسية | خارج الحدود | ترامب يبدي استعداده للاجتماع مع قادة إيران

ترامب يبدي استعداده للاجتماع مع قادة إيران

ترامب يبدي استعداده للاجتماع مع قادة إيران
هسبريس - رويترز
الاثنين 30 يوليوز 2018 - 22:40

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه مستعد للاجتماع مع الزعماءالإيرانيين بدون شروط مسبقة لبحث سبل تحسين العلاقات بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني وقال "إذا كانوا يريدون اللقاء فسوف نلتقي".

وعندما سئل في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض عما إذا كان مستعدا للاجتماع مع الرئيس الإيراني حسن روحاني قال ترامب "سألتقي مع أي شخص. أنا مؤمن بالاجتماعات" خاصة في الحالات التي يكون فيها خطر الحرب قائما.

وفي 22 يوليو الماضي قال ترامب في تغريدة على تويتر موجهة لروحاني: "لا تهدد أبدا الولايات المتحدة مرة أخرى وإلا ستتكبد عواقب لم يشهد مثيلها سوى قلة عبر التاريخ. نحن لم نعد البلد الذي سيقف أمام كلماتك التي تتوعد بالعنف والموت. كن حذرا".

وقبل ساعات من تغريد ترامب ألقى روحاني خطابا وجه خلاله كلمة لترامب قال فيها إن السياسات العدائية للولايات المتحدة قد تقود إلى "أم جميع المعارك".

وقال ترامب اليوم خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء إيطاليا الزائر جوزيبي كونتي: "سأجتمع بالتأكيد مع (المسؤولين في) إيران إذا أرادوا الاجتماع. لا أعلم إن كانوا مستعدين بعد. أنهيت الاتفاق (النووي) مع إيران. كان اتفاقا سخيفا. أعتقد أنهم سيرغبون في الاجتماع على الأرجح في نهاية المطاف وأنا مستعد للقاء في أي وقت يرغبون فيه".

وقال ترامب إنه ليس لديه "أي شروط مسبقة" للاجتماع مع الإيرانيين مضيفا: "إذا كانوا يريدون اللقاء فسوف نلتقي".

وتابع "إذا استطعنا عمل شيء بناء وليس ورقة نفايات مثل الاتفاق الآخر فإنني بالتأكيد مستعد للاجتماع" موضحا أن ذلك سيكون جيدا للولايات المتحدة وإيران والعالم.

وفي مايو أيار أعلن ترامب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الذي توصلت إليه الدول الكبرى مع إيران للحد من أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات عن طهران.

ومنذ ذلك الحين تعمل إيران والدول الأخرى الموقعة على الاتفاق من اجل إيجاد وسيلة لإنقاذ الاتفاق رغم أن الولايات المتحدة بدأت في إعادة فرض بعض العقوبات على إيران.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - ولد حميدو الاثنين 30 يوليوز 2018 - 22:55
الفرق ان امريكا بإمكانها أن تخلق أزمة داخلية و اقتصادية لإيران بينما إيران لن تقدر على دلك فحتى الإيرانيون المجنسين بأمريكا لن يكثرتوا لها و لهدا على الحكام الإيرانيين أن يوفروا العيش الكريم للمواطنين و بعدها كل شيء قالوه جات معهم
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2 - سعيد الاثنين 30 يوليوز 2018 - 22:58
انه أسلوب تاجر العقارات ، فعل نفس الشيء مع كوريا الشمالية بعد اسبوع من تبادل السب و الشتم اقترح لقد قمة مع كيم جونك إيل و هاهو يقترح لقد الإيرانيين، رغم ما يقال عنه فهو واقعي براغماتي لن يحارب كوريا لأنها قوة نووية و ايران لأنها لن تضرب القواعد العسكرية في الخليج فقط بل ستحرق إسرائيل الولاية التالتة و الخمسون الأمريكية
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3 - ملاحظ الاثنين 30 يوليوز 2018 - 23:00
إيران دولة إسلامية تخطت أشواط كثيرة في الصناعات الحربية مما جعل الغرب يحسب لها الف حساب . أما تلك الدويلات التي تسعى لإرضاء الولايات المتحدة الأمريكية واسرائيل فلها الدل والخزي حتى يوم القيامة. الغرب وإسرائيل لايحترمان بقدر ما يخافون .
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4 - شمالي الاثنين 30 يوليوز 2018 - 23:07
ان ترامب يريد ان يلتقي بالرئيس الايراني ليس خوفا من القوة العسكرية لايران،بل لتجديد المعاهدات والمواثيق الخاصة لاسرائيل والاخد من إيران التعهد بعدم تهديد او استفزاز اسرائيل ، و هذه فرصة لا تعوض بالنسبة لايران كي تنسج علاقات اقتصادية وصناعية و تجارية و استثمارية.فالولايات المتحدة الأمريكية بزعامة طرامب تبحث علانية عن مصالحها الاقتصادية فقط.،البترول والغاز والمعادن الطبيعية و الطاقة لتستفيد من ارخص الاسعار على حساب دول اخرى منافسة، وفي حالة التوافق مع إيران ستضعف السعودية وحلفاء الخليج العربي الذين اصبحوا طغاة العصر الحديث بسبب مداخيل البترول.وهذا الاجتماع ان تم بين إيران و أمريكا ستكون ضربة قوية و موجعة لدول مجلس التعاون الخليجي.
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5 - amahrouch الاثنين 30 يوليوز 2018 - 23:14
Trump et tout l occident sont en train(comme je l ai dit avant la rencontre Kim-Trump)d aider Rouhani et son ministre des affaires étrangères,avec la complicité de la garde révolutionnaire et les autres armées,d évincer le guide de la révolution et ses Mollah.Le Président iranien et les armées veulent bien changer mais l animal n obeit pas à la bride.C est pourquoiTrump veut lui faire subir des épreuves afin qu il change d avis.Trump et l occident ont une seule condition pour l Iran :accepter Israel et abandonner Hezbollah condition sine quanun pour faire alliance avec lui contre tous les arabes.Je conseille à l Afrique du Nord de se déconnecter de l Arabie avant qu il ne soit trop tard.La corne de l Afrique commence à le faire.Abi Ahmed a mis en question l islam de l Arabie aujourd hui.Nos arabistes et salafiste doivent voir l intérêt du payer et quitter leur idéologie
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6 - ممممم الاثنين 30 يوليوز 2018 - 23:19
إلى معلق
مادا بإمكان إيران أن تحرق فكل ما تملكه هي الصواريخ البالستية التي يستخدمها الحوثيون فلو وجدت جهدا ستسيطر على السعودية اما إسرائيل فلن تقدر عليها اما النووي الدي عندها فتتحكم فيه روسيا و لعلمك فروسيا تحمي إسرائيل مثل أمريكا لأن نسبة مهمة من الإسرائيليين اصلهم روس فهل سيتعايبون مع أبناء عمومتهم
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