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كُتّاب وآراء
ارتفاع معدل التضخم في فرنسا بـ2,3% خلال يوليوز
ارتفع معدل التضخم في فرنسا على أساس سنوي بنسبة 2.3% خلال يوليوز الجاري، بفارق 0.3% عن الشهر الماضي، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار المحروقات، حسبما أفاد اليوم المعهد الوطني للإحصاء.
وذكر المعهد أن أسعار المحروقات ارتفعت بنسبة 14.3% خلال يوليو، بزيادة 2% عن التقديرات المسجلة في يونيو/حزيران، بينما زادت أسعار الخدمات بواقع 0.1% لتصل إلى 1.3%.
وسجلت أسعار التبغ ارتفاعا بواقع 0.5% لتصل إلى 16.8%، في حين زادت أسعار الأغذية بواقع 2%.
وزاد المؤشر المنسق لأسعار المستهلك، المستخدم من أجل عمل مقارنات في إطار الاتحاد الأوروبي، خلال يوليو إلى 2.6% على أساس سنوي.