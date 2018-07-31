ارتفاع معدل التضخم في فرنسا بـ2,3% خلال يوليوز

هسبريس ـ مُتابعة

ارتفع معدل التضخم في فرنسا على أساس سنوي بنسبة 2.3% خلال يوليوز الجاري، بفارق 0.3% عن الشهر الماضي، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار المحروقات، حسبما أفاد اليوم المعهد الوطني للإحصاء.

وذكر المعهد أن أسعار المحروقات ارتفعت بنسبة 14.3% خلال يوليو، بزيادة 2% عن التقديرات المسجلة في يونيو/حزيران، بينما زادت أسعار الخدمات بواقع 0.1% لتصل إلى 1.3%.

وسجلت أسعار التبغ ارتفاعا بواقع 0.5% لتصل إلى 16.8%، في حين زادت أسعار الأغذية بواقع 2%.

وزاد المؤشر المنسق لأسعار المستهلك، المستخدم من أجل عمل مقارنات في إطار الاتحاد الأوروبي، خلال يوليو إلى 2.6% على أساس سنوي.