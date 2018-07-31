انفجار يهز مقرا لشؤون اللاجئين شرق أفغانستان

هسبريس - إفي

هز انفجار المقر الإقليمي لوزارة شؤون اللاجئين الأفغانية في مدينة جلال أباد بشرق البلاد، اليوم الثلاثاء، أعقبه إطلاق نار وفق تصريح مصدر مسؤول لـ"إفي".

وأكد المتحدث باسم حاكم الإقليم، عطا الله خوجياني، أنه "وفقا للمعلومات الأولية فقد وقع انفجار بالقرب من مكتب شؤون اللاجئين والتوطين، تلاه إطلاق نار، في جلال أباد".

وبحسب المصدر، الذي أكد أنه "هجوم إرهابي"، فقد قامت قوات الشرطة بتطويق المنطقة، وأضاف أنه "في الوقت الحالي لا يعرف ما إذا كان هناك أي وفيات أو إصابات جراء الهجوم".

وأضاف المسؤول أن الهجوم وقع أثناء اجتماع في مكتب اللاجئين بين المسئولين والمنظمات المتعاونة.