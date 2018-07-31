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كُتّاب وآراء
اقتصاد إسبانيا ينمو بـ0.6% في ثاني أرباع 2018
سجل اقتصاد إسبانيا معدل نمو بنسبة 0.6% خلال الفترة ما بين أبريل ويونيو الماضيين، بانخفاض 0.1% عن الربع الأول من العام الجاري، بحسب التقديرات الأولية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء.
وحال تأكدت هذه التقديرات في البيان الرسمي الذي سيصدر في 28 شتنبر المقبل، سيكون الاقتصاد الإسباني قد حقق نموا بنسبة 0.1% أقل من توقعات البنك المركزي الإسباني الصادرة في 27 يونيو الماضي.
وانخفضت صادرات البضائع والخدمات بواقع 2% لتبلغ 1.2%، في حين تراجعت أيضا الواردات بنسبة 0.7% لتستقر عند 2.1%.
وارتفع مؤشر التوظيف بنسبة 0.8% بين أبريل ويونيو بفارق 0.3% عن الربع الأول من 2018 بينما انخفض على أساس سنوي بواقع 0.1% ليصل إلى 2.5%.