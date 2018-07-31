قائد الجيش اللبناني يحذر إسرائيل من المس بالثروات

هسبريس ـ مُتابعة

أكد قائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، التصدي لأي محاولة إسرائيلية للمس بحق لبنان في أرضه وكيانه وثرواته ، مشددا على أن العدو الإسرائيلي هو المستفيد الأول من الإرهاب في المنطقة.

وقال عون، في أمر وجهه للعسكريين بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لتأسيس الجيش، " إذا كان لبنان قد حقق نصراً حاسماً على الإرهاب، فإن ذلك لا يعني إطلاقاً أنه أصبح بمأمن، فالعدو الإسرائيلي هو المستفيد الأول من الإرهاب في المنطقة، وعينه على أرضنا وثرواتنا الطبيعية، وهو لن يوفر فرصة إلا وسيحاول من خلالها تحقيق أطماعه، لكنّ لبنان القوي بجيشه المحصن بشعبه، سيدافع عن حقه في أرضه وكيانه وثرواته، وسيتصدى لأية محاولة لمسّها أو الانتقاص منها مهما غلت التضحيات".

وأضاف: " عقيدة الجيش ثابتة وبوصلته لم ولن تغير اتجاهها وهي ستبقى مصوبة باتجاه العدو الإسرائيلي وباتجاه الإرهاب الذي لا يخدم سوى إسرائيل ومصالحها وأهدافها". وقال :" تشهد المنطقة العربيّة عدة أزمات مستعصية ونزاعات دامية، في ظل تحوّلات كبرى مرتقبة، سيكون لها دون شكّ انعكاساتها على بلدنا، لذا أدعوكم إلى مزيدٍ من اليقظة للحفاظ على جهوزيّتكم الكاملة، وضمان وحدة الوطن وسلامة أراضيه وسلمه الأهلي".

وتابع قائد الجيش اللبناني: "الاستقرار الأمني الداخلي الذي ينعم به بلدنا قد أرخى ظلالاً من الارتياح والطمأنينة، وجعل لبنان واحة آمنة ومستقرّة رغم دقّة الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي نمرّ بها".

وطالب عون العسكريين بالحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد وهو أساس كل ازدهار، لذلك لا بد من العمل الدؤوب وبذل المزيد من الجهود لحماية وطنهم والإسهام في نهوضه وازدهاره.

جدير بالذكر أن الجمهورية اللبنانية تحتفل في الأول من شهر غشت من كل عامٍ بعيد الجيش اللبناني الذي تأسس عام 1945.