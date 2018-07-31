السعودية تقدم خدمات وقائية إلى نصف مليون حاج

هسبريس ـ مُتابعة

أكدت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي حالات وبائية أو أمراض محجرية بين الحجاج، مشيرة إلى أن عدد القادمين الذي قدمت لهم خدمات وقائية على منافذ المملكة يقترب من نصف مليون.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الوزارة أنها "تُركز في مقدمة أولوياتها على النواحي الوقائية للحجاج، وتتابع المستجدات والمتغيرات التي تطرأ على الوضع الصحي عالمياً، بالتعاون والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والهيئات الصحية الدولية، مثل مراكز مراقبة الأمراض الدولية".

كما أضاف المصدر أن وزارة الصحة السعودية "اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية ومنها إصدار الاشتراطات الصحية الواجب توافرها في القادمين في موسم الحج حسب المتغيرات الوبائية العالمية، وتعميمها على جميع الدول التي يفد منها الحجيج عبر سفارات خادم الحرمين الشريفين وممثلياتها في الخارج للعمل بموجبها عند منح تأشيرات العمرة والحج، إضافة إلى تفعيل مراكز المراقبة الصحية بمنافذ دخول الحجاج".

وأوضحت الوزارة أن عدد القادمين عبر المنافذ الصحية الذين قدمت الوزارة لهم الخدمات الوقائية بلغ، من الأول من شهر ذي القعدة حتى الآن، أكثر من 480 ألف حاج. بينما سبق لوزارة الحج والعمرة السعودية أن أعلنت، في الأول من ذي القعدة، بدء توافد الحجاج إلى منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية.