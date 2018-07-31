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كُتّاب وآراء
اليابانيون يتعهدون بخفض مخزونهم من البلوتونيوم
تعهدت اليابان بخفض مخزونات البلوتونيوم المثيرة للجدل إثر ضغوط من الولايات المتحدة والصين، وبلدان أخرى، لأن طوكيو تملك أعلى مخزون عالمي من المادة شديدة السمية لدى دولة لا تملك أسلحة نووية.
ولم تحدد الحكومة الكميات التي ستخفضها من مخزونات البلوتونيوم أو موعد القيام بذلك. بينما أغلقت اليابان معظم المفاعلات النووية التي يمكنها استخدام المادة كوقود بعد كارثة فوكوشيما النووية؛ في عام 2011.
وتبقى اليابان البلد الوحيد في العالم الذي تعرض لقصف بسلاح نووي، وهي أيضا الوحيدة التي لا يملك أسلحة ذرية ولديها كميات كبيرة من البلوتونيوم.
وأثار البلوتونيوم الياباني انتقادات من الصين التي تملك أسلحة نووية، زيادة على دول أخرى مجاورة عبرت عن قلقها بشأن وصول هذه المادة إلى أيدي خاطئة، أو أن تستخدمها اليابان في صنع سلاح.
وكانت اليابان تملك 47 طنا من البلوتونيوم بنهاية عام 2017، منها 21 طنا مخزنة في بريطانيا و15 في فرنسا، وتكفي لصنع آلاف القنابل الذرية.