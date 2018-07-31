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الرئيسية | خارج الحدود | إسرائيل تحبس شاعرة بسبب "التحريض على العنف"

إسرائيل تحبس شاعرة بسبب "التحريض على العنف"

إسرائيل تحبس شاعرة بسبب "التحريض على العنف"
هسبريس-إفي
الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 14:46

أُدينت الشاعر العربية دارين طاطور، اليوم الثلاثاء، من قبل محكمة الناصرة بالحبس 5 أشهر بتهمة التحريض على العنف على شبكات التواصل الاجتماعي، وفقا لما ذكرت محاميتها جابي لاسكي لوكالة "إفي".

وطالبت النيابة العامة بحبس طاطور بين 15 و20 شهرا، لكن المحكمة قضت بعقوبة سالبة للحرية مدتها 5 أشهر، بحسب محاميتها التي شددت على أنها ستستأنف هذا الحكم الابتدائي.

وصرحت طاطور، فور النطق بالحكم، أنها كانت تتوقع الإدانة "وليس العدالة"، وأضافت: "كانت المحاكمة سياسية منذ البداية لأنني فلسطينية"، وفقا لصحيفة "هارآرتز".

واُعتقلت طاطور، البالغة من العمر 36 عاما وتنحدر من بلدة الجليل، عقب نشرها على شبكات التواصل الاجتماعية قصيدتها "قاوم يا شعبي، قاومهم!".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مغربي الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 15:08
والمغرب حكم على مواطنين بأكثر من 300 سنة فقط لمطالبتهم بتحسين ظروفهم الإجتماعية والإقتصادية وتقديم الخدمات الطبية الملائمة
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1
2 - منى الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 15:26
لم اكن اعرف الشاعرة ولا القصيدة بعد قراءة التعليق بحثث عن الشلعرة وقصيدتها التي ادخلتها السجن لعلني لست الوحيدة
هم بسجنها روجوا لها لقصيدتها للقدس ولفلسطين
تحية للشاعرة ولكل من يقاوم الاستيطان وبرفض ان يرضخ له امرا واقعا
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3 - بوجيدي الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 15:42
حتى الشعر لم يسلم من محاولة الاعتقال،صبرا أيتها القصائد أليس المعنى بقريب؟؟؟
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