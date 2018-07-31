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كُتّاب وآراء
إسرائيل تحبس شاعرة بسبب "التحريض على العنف"
أُدينت الشاعر العربية دارين طاطور، اليوم الثلاثاء، من قبل محكمة الناصرة بالحبس 5 أشهر بتهمة التحريض على العنف على شبكات التواصل الاجتماعي، وفقا لما ذكرت محاميتها جابي لاسكي لوكالة "إفي".
وطالبت النيابة العامة بحبس طاطور بين 15 و20 شهرا، لكن المحكمة قضت بعقوبة سالبة للحرية مدتها 5 أشهر، بحسب محاميتها التي شددت على أنها ستستأنف هذا الحكم الابتدائي.
وصرحت طاطور، فور النطق بالحكم، أنها كانت تتوقع الإدانة "وليس العدالة"، وأضافت: "كانت المحاكمة سياسية منذ البداية لأنني فلسطينية"، وفقا لصحيفة "هارآرتز".
واُعتقلت طاطور، البالغة من العمر 36 عاما وتنحدر من بلدة الجليل، عقب نشرها على شبكات التواصل الاجتماعية قصيدتها "قاوم يا شعبي، قاومهم!".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
هم بسجنها روجوا لها لقصيدتها للقدس ولفلسطين
تحية للشاعرة ولكل من يقاوم الاستيطان وبرفض ان يرضخ له امرا واقعا