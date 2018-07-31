العائدات السياحية ترتفع بنسبة 31 في المائة بتركيا

هسبريس ـ مُتابعة

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية، اليوم الثلاثاء، أن قطاع السياحة حقق طفرة بأكثر من 30% في أعداد السياح، من داخل البلاد وخارجها، في النصف الأول من عام 2018.

وذكرت الوزارة أن تركيا استقبلت 16 مليون زائر في النصف الأول من العام، بزيادة 30.4% عن الفترة نفسها من عام 2017. وأضافت أن عائدات السياحة ارتفعت بـ31% لتصل إلى 11.05 مليار دولار.

وتوافد العدد الأكبر من الزائرين من روسيا، تلتها ألمانيا وإيران، وفق المصدر الحكومي نفسه. بينما كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد قال في يونيو الماضي إن بلاده تتوقع 40 مليون زائر بحلول نهاية عام 2018.