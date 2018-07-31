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الرئيسية | خارج الحدود | العائدات السياحية ترتفع بنسبة 31 في المائة بتركيا

العائدات السياحية ترتفع بنسبة 31 في المائة بتركيا

العائدات السياحية ترتفع بنسبة 31 في المائة بتركيا
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 16:57

أعلنت وزارة الثقافة والسياحة التركية، اليوم الثلاثاء، أن قطاع السياحة حقق طفرة بأكثر من 30% في أعداد السياح، من داخل البلاد وخارجها، في النصف الأول من عام 2018.

وذكرت الوزارة أن تركيا استقبلت 16 مليون زائر في النصف الأول من العام، بزيادة 30.4% عن الفترة نفسها من عام 2017. وأضافت أن عائدات السياحة ارتفعت بـ31% لتصل إلى 11.05 مليار دولار.

وتوافد العدد الأكبر من الزائرين من روسيا، تلتها ألمانيا وإيران، وفق المصدر الحكومي نفسه. بينما كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد قال في يونيو الماضي إن بلاده تتوقع 40 مليون زائر بحلول نهاية عام 2018.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - سعيد الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 17:14
برافو تركيا ومتمنياتنا بمزيد من الرقي و الرفاه و متمنياتنا أن تأخذك بعض الدول العربية قدوة في كل المجالات و الإنجازات الشبيهة بالمعجزة عوض الحسد و المؤامرات جعل الله كيدهم في نحورهم
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2 - يوسف ب الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 17:31
تركيا اردوغان لديها الرغبة الملحة لازدهار البلاد وفعلا تم لهم ما أرادوا واستثمروا كل طاقتهم واليوم يستثمرون في البشر وهذا مافعلته كل الدول الكتقدمة،تركيا اردوغان شوكة في حلقة الغرب النفغي وكذا العرب اصحاب الزيرويات،اما نحن فمسؤولينا يبيتون النية لعرقلة اي تقدم حتى ولو كان مبادرة فردية لا تكلفهم شيئا
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