بلجيكا .. رجل يفجر نفسه في ملعب لكرة القدم

هسبريس ـ مُتابعة

قال مكتب المدعي العام ببلدية فيرفيي، في إقليم والوني البلجيكي، أن رجلا فجر نفسه اليوم الثلاثاء في ملعب لكرة القدم.

واتصل أحد الشهود بالشرطة وقال إنه رأى شخصا يقف وسط ملعب كرة القدم قبل أن يقوم بتفجير نفسه، وتدخلت فرق الإنقاذ في ملعب "ستامبيرت" بعد وقوع انفجار.

المدعي العام، في تصريح له عقب الواقعة، أكد فتح تحقيق قضائي حول دوافع هذا التفجير وهوية منفذه.