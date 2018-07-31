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كُتّاب وآراء
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بلجيكا .. رجل يفجر نفسه في ملعب لكرة القدم
الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 15:15
قال مكتب المدعي العام ببلدية فيرفيي، في إقليم والوني البلجيكي، أن رجلا فجر نفسه اليوم الثلاثاء في ملعب لكرة القدم.
واتصل أحد الشهود بالشرطة وقال إنه رأى شخصا يقف وسط ملعب كرة القدم قبل أن يقوم بتفجير نفسه، وتدخلت فرق الإنقاذ في ملعب "ستامبيرت" بعد وقوع انفجار.
المدعي العام، في تصريح له عقب الواقعة، أكد فتح تحقيق قضائي حول دوافع هذا التفجير وهوية منفذه.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (3)
1 - لطيفة الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 15:39
لاحول ولاقوة الا بالله. خلق الانسان معجزة لاتوصف. والانسان يدمر نفسه ويفجرها ويقتل الاخر. قمة الحقارة والجهل
2 - يوسف السباعي الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 15:49
سواء كان الانتحاري من المغرب او الجزائر او وتونس او ليبيا او مصر او موريطانيا.عليه ان يعود الى بلده الاصلي في شمال افريقيا ليجرب قساوة ظروف الحياة هناك .ليحمد الله على نعمة البلد الدي يعيش فيه .لا اعتقد انه سيفكر في الجهاد مرة اخرى
3 - ايوب الثلاثاء 31 يوليوز 2018 - 15:57
ربما يكون هذا الفعل الشنيع نتيجة ضغوطات نفسية او فشل في الاندماج داخل المجتمع البلجيكي او عدم حصوله على اوراق الاقامة
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