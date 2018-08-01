مسابقة تبحث عن "ملكة جمال الكون" في بانكوك

هسبريس ـ مُتابعة

ستقام مسابقة "ملكة جمال الكون 2018" في بانكوك خلال شهر دجنبر المقبل، حسب ما أعلن منظمو المسابقة في العاصمة التايلاندية.

وسيقام الحفل في مركز مؤتمرات "IMPACT Arena" يوم 17 دجنبر، ليتمكن سكان الجانب الآخر من المحيط الهادئ من مشاهدتها مباشرة مساء الأحد.

وستكون العارضة الإسبانية آنخيلا بونسي (26 عاما) أول متحولة جنسيا تشارك في المسابقة التي تشارك فيها أذربيجان وقيرغيزستان ومنغوليا لأول مرة.

وتحمل لقب ملكة جمال الكون 2017 الجنوب أفريقية ديمي-ليه نيل بيترس. بينما تستضيف تايلاند المسابقة للمرة الثالثة في تاريخها بعد نسختي 1992 و2005.